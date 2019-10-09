‘Öyle iz bıraktık ki birileri dayanamadı bizi çekemedi’

BUGÜN NELER OLDU

Hadise, önceki akşam Ulus'taki Sunset adlı mekanda görüntülendi. Çıkışta soruları yanıtlayan Hadise, sahte takipçi satın aldığı iddialarına "Ben hayatımda nasıl sahte takipçi satın alınır bilmiyorum. Hiç yapmadım, içim rahat. Allah şahidim" diye yanıt verdi.Hadise, Demet Akalın'ın, kendisinin 10 milyon takipçiye ulaşması hakkında söylediği "Kocası da yok, milyoncukları da, yazık" açıklamasını soran muhabirleri "Başka soru yok mu?" diyerek geçiştirdi. Hadise, ardından "Valla arkadaşlar bir Harbiye konseri yaptık, tüm yaz konuşuldu. Demek ki öyle bir iz bırakmışız ki birileri dayanamamış, birileri kızmış, çekememiş; bilemiyorum. Yapacak bir şey yok" diye konuştu.