Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 9 Ekim 2019 Çarşamba - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 9 Ekim 2019 Çarşamba günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 9 Ekim 2019 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Venüs burcunuz aşkınızı anlatıyor" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 9 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Herkes herkesin düşmanını bilir sevdiğini bilmese de! Mars-Chiron karşıtlığı, limanları gündeme getirirken, aniden gelişebilecek kazaları tetikliyor. Doğa olayları hızını artırırken yangınlar ve toprak hareketleri artabilir.

KOÇ: Sakinliğe, huzura en çok ihtiyaç duyduğun bir dönemden geçiyorsun. Kendi içinde çözmeye çalıştığın birkaç problem canını sıkıyor. Bunları yola koymak istiyorsun. Öncesinde biraz geçmiş tecrübelerini düşünebilirsin. Sana ışık olabilir.

BOĞA: Yapıcı ve çözüm odaklı davranmak, çözümsüz gözüken konulara dahi ilaç oluyor. İşinden memnun değilsen, çalışma koşullarındaki sorunlar gözünde büyüyebilir. Aslında esas göremediğin şey standartlarının yükseldiği… Artık olduğun yerde saymıyorsun.

İKİZLER: Kendini etrafındaki insanlara istediğin gibi ifade etmek için ideal bir gün… Önemli mülakatların için bugünü tercih edebilirsin. Sıkıntıların hafiflemeye başlıyor. İsteklerini açık bir dille ifade etmen endişelerini ortadan kaldıracak. İç huzurun yerinde.