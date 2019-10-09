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ile arasında sular durulmuyor! Yağmur Sarnıç’dan Emre Aşık’a bir şok daha!

’ın ihanetine uğrayan ’a bir şok daha! Mehir bedeli olarak 100 Cumhuriyet altını. Birbirlerini dava yağmuruna tutan ikiliden Sarnıç, bu kez de eşinin mehir taahhüdünü yerine getirmediğini iddia etti. Aşık'tan dini nikahta 99 Cumhuriyet altını isteyen Sarnıç, yaklaşık 169 bin liranın ödenmesi için eşine icra takibi başlattı.

Giriş Tarihi: 9.10.2019 14:33 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 14:39
Yağmur Sarnıç ile Emre Aşık arasında sular durulmuyor! Yağmur Sarnıç’dan Emre Aşık’a bir şok daha!

'ın ihanetine uğrayan 'a şok! Sarnıç, Aşık'ın mehir bedeli olarak 100 Cumhuriyet altını vermediği iddiasıyla icra takibi başlattı.

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Yağmur Sarnıç ile Emre Aşık arasında sular durulmuyor! Yağmur Sarnıç’dan Emre Aşık’a bir şok daha!
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