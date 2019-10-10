Artık tek şarkısı tutan havaya giriyor

BUGÜN NELER OLDU

50 yılı aşkın sanat hayatı boyunca 300'den fazla hite imza atan, son olarak 'Eskimeyen Şarkılar' turnesiyle şehir şehir Türkiye'yi gezen Selami Şahin, GÜNAYDIN'a konuştu. Şahin, "Nefes aldığım sürece beste yapıp sahnede olacağım" dedi.12 konserimizi geride bıraktık. Ben halkın sevgisi ile varım. Onlara çok şey borçluyum. Müzik benim için aşk. Sahneye çıktığımda kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorumNefes aldığım müddetçe şarkı söyleyeceğim, besteler, albümler yapacağım.Aslında yazdık ama daha tamolarak bitmedi. Hit olmuş şarkılarımınhikayeleri, sözleri, notalarıvar kitapta. Mesela herkes "Özledim'şarkısını nasıl yazdınız?"diye soruyor. Bu sorunun cevabıda kitabımda olacak.Bir arkadaşım bekarlık zamanımda"Selami'ciğim ben birisiniçok seviyorum, unutmaya çalışıyorumama unutamıyorum. Tanrımcanımı alsın da kurtulayım"dedi, beni ağlattı. Kendimi onunyerine koydum ve 'Tanrım aşkçemberi sarmış dört bir yanımı...'şarkısını yazdım. Yani yaşadığımaşklardan veya arkadaşlarımınyaşadığı aşklardan etkilenipyazıyorum. "Bugün beste yapacağım"diyerek şartlamam kendimi.İlham gelir, yazarım. Amayazılmamışı yazmak, işlenmemişkonuları kaleme almak çokönemli. Yeni albümüm 'SelamiŞahin Baştan Başa Sen' çıktı.12 yeni parça. İnanılmaz güzelşarkılar.Zaman değişince insanlarda, ortamlar da değişiyor. Amabenim yaptığım şarkılar yıllargeçse de dinleniyor. Bir yere gidiyorum,14-15 yaşında gençler1969'da yaptığım 'Yalancı DünyaGibi'yi dinliyor, marş gibi okuyorlar.1972'de 'Sensiz Olmuyor'u,1973'te 'Dün Akşam YineBenim Yollarıma Bakmışsın'ıyaptım, hâlâ severek dinliyorinsanlar. Bu eserlerunutulmuyor.Ben unutulmayacakşarkı yapmakiçin uğraş veriyorum.Olgunlukçağında olgun şarkılaryapıyorum.Teknoloji ilerledi,CD olayı bitti.Ama şarkı seslendirmezsende güncelliğinbitiyor.Zamanında 'Özledim' şarkısı 3milyonun üstünde sattı. 'SeninleBaşım Dertte' de öyle. Ama şimdi100 bin sattığında düğün-bayramediyorsun. Fakat ne oluyor;internette çalıyorlar, dinleniyoryine de bir şekilde. Şarkı yapmasanolmaz, müzik de seni bırakır.Şimdilerde bir şarkı yapıyorsunama bir yıl sonra unutuluyorsun.Avrupa ülkelerinde olsam bukadar eserimle özel uçaklarımolurdu.Bir gün, o zamanlar cep telefonufilan yok tabii, Zeki Mürenevden aradı beni. 'Selami'ciğimLevent'teki evimdeyim. Eser istiyorumsenden, sen olmazsanalbüm yapmam" dedi. Hemenyanına gittim, bir şarkı okudum."Selami'ciğim benim okumamagerek yok. Sen gir oku. Aynıbenim gibi okuyorsun" dedi. Bensanatçıya eser verdiğim zamanonun sesini taklit ederek, onunsesine uygun eser veririm. İbrahimTatlıses'in en meşhur şarkılarındansekizi benim; 'AğlamaDemenin Ne Faydası Var', 'HesabımVar', 'Namert Olayım', 'SeniSevmediğim Yalan'...Her insan bir değil tabii ki.Mesela ben yolda yürüyorum,sevenlerim "Fotoğraf çektirelim"diyor, hiçbir zaman "Hayır, şuan olmaz" demiyorum. Onlarınsevgisi ile varım, müzikseverlerolmasa biz yokuz. Zevkle fotoğrafçektiriyorum sevenlerimle. Amadaha bir şarkısı tutan bazı sanatçılar,fotoğraf çektirmek isteyenbir hayranına "Şu an olmaz"diyebiliyor. Bir havalardalar.Yapmasınlar lütfen. Müzikseverlerimizeçok şey borçluyuz. Lütfensevgi ve saygıyla yaklaşsınlaronlara. Hasat zamanı tarlayabakın; dolu başakların başı eğik,boş başakların dik olur.Benim hayatım romangibi. Notayı kendi kendimeöğrendim, Türkçe'yi de 8yaşında öğrendim. AnnemMısırlı, babam Hataylı. Dedeminbabası Atatürk'ünsilah arkadaşı. Hatay'daErmeni'si, Laz'ı, Çerkes'i,Süryanisi her milletteninsan vardır. Hepimiz elele yaşarız. Din, dil, ırkayrımı yoktur. Benim hikayemçok başka. Filmimdeoynamak isterim tabii. Hayatımıdinleyen ağlıyor. 15yaşında annemin babamınrızasını alarak şarkıcı olmakiçin İstanbul'a geldim.O ne cesaret! Beyoğlu'ndaAğa Cami'de namazımı kıldım."Allah'ım iş bulayım,annem-babam çok fakir,onlara bakayım" diye duaettim. Camiden çıktım.Şato Oteli var, oraya girdim.Sahibine "Ben şarkıcıolmaya geldim, bana işverir misiniz?" dedim. İşverdi, komi oldum. Parktayattığım günler oldu. Tümparamı anneme babamayolladım. Soğan-ekmekyedim, onlara baktım.17 yaşında ünlü oldum.Ünlendikten sonra annemibabamı kral kraliçegibi yaşattım, onları haccagönderdim. Anne-babaduasıyla Allah bana birçoködül nasip etti. Çok şükür.Zeki Müren 30 şarkımı okudu. Gönül Akkor, Behiye Aksoy, Bergen, Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses de şarkılarımı seslendirdi. Anneler doğurdukça güzel sesler çıkacak. Hepsine sevgim sonsuz. Hiç kimseyi küçük görmem. Şairi gelecek, bestecisi gelecek. Gençlere tavsiyem; yazılmamışı yazsınlar, unutulmayacak şarkılar yapsınlar.