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Artık tek şarkısı tutan havaya giriyor

turnesiyle Türkiye’yi gezen usta sanatçı , yeni nesil şarkıcıları eleştirdi: Tek parçası tutanlar havaya giriyor, hayranlarıyla fotoğraf bile çektirmiyor. Yapmasınlar, müzikseverlerimize çok şey borçluyuz

ÖZLEM AVCI
ÖZLEM AVCI Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2019
Artık tek şarkısı tutan havaya giriyor
50 yılı aşkın sanat hayatı boyunca 300'den fazla hite imza atan, son olarak 'Eskimeyen Şarkılar' turnesiyle şehir şehir Türkiye'yi gezen Selami Şahin, GÜNAYDIN'a konuştu. Şahin, "Nefes aldığım sürece beste yapıp sahnede olacağım" dedi.
Turneniz nasıl geçiyor? 12 konserimizi geride bıraktık. Ben halkın sevgisi ile varım. Onlara çok şey borçluyum. Müzik benim için aşk. Sahneye çıktığımda kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum
Sahnelere asla veda etmeyeceksiniz, öyle değil mi? Nefes aldığım müddetçe şarkı söyleyeceğim, besteler, albümler yapacağım.

ŞARKILARIM MARŞ GİBİ
Kitap çıkarmayı düşünüyordunuz... Aslında yazdık ama daha tam olarak bitmedi. Hit olmuş şarkılarımın hikayeleri, sözleri, notaları var kitapta. Mesela herkes "Özledim' şarkısını nasıl yazdınız?" diye soruyor. Bu sorunun cevabı da kitabımda olacak.
300 şarkıdan fazla hite imza attınız. Şarkı yazarken en çok hangi konulardan etkileniyorsunuz?
Bir arkadaşım bekarlık zamanımda "Selami'ciğim ben birisini çok seviyorum, unutmaya çalışıyorum ama unutamıyorum. Tanrım canımı alsın da kurtulayım" dedi, beni ağlattı. Kendimi onun yerine koydum ve 'Tanrım aşk çemberi sarmış dört bir yanımı...' şarkısını yazdım. Yani yaşadığım aşklardan veya arkadaşlarımın yaşadığı aşklardan etkilenip yazıyorum. "Bugün beste yapacağım" diyerek şartlamam kendimi. İlham gelir, yazarım. Ama yazılmamışı yazmak, işlenmemiş konuları kaleme almak çok önemli. Yeni albümüm 'Selami Şahin Baştan Başa Sen' çıktı. 12 yeni parça. İnanılmaz güzel şarkılar.
20 yaşındaki eserinizle şimdi yaptığınız eseri kıyaslasanız; neler değişti hayatınızda?
Zaman değişince insanlar da, ortamlar da değişiyor. Ama benim yaptığım şarkılar yıllar geçse de dinleniyor. Bir yere gidiyorum, 14-15 yaşında gençler 1969'da yaptığım 'Yalancı Dünya Gibi'yi dinliyor, marş gibi okuyorlar. 1972'de 'Sensiz Olmuyor'u, 1973'te 'Dün Akşam Yine Benim Yollarıma Bakmışsın'ı yaptım, hâlâ severek dinliyor insanlar. Bu eserler unutulmuyor. Ben unutulmayacak şarkı yapmak için uğraş veriyorum. Olgunluk çağında olgun şarkılar yapıyorum.
Müzik değişim içinde. CD'ler satmıyor, dijital indirmeler artık revaçta... Bir müzik adamı olarak sektörü değerlendirir misiniz?
Teknoloji ilerledi, CD olayı bitti. Ama şarkı seslendirmezsen de güncelliğin bitiyor. Zamanında 'Özledim' şarkısı 3 milyonun üstünde sattı. 'Seninle Başım Dertte' de öyle. Ama şimdi 100 bin sattığında düğün-bayram ediyorsun. Fakat ne oluyor; internette çalıyorlar, dinleniyor yine de bir şekilde. Şarkı yapmasan olmaz, müzik de seni bırakır. Şimdilerde bir şarkı yapıyorsun ama bir yıl sonra unutuluyorsun.

AVRUPA'DA UÇAĞIM OLURDU
Çok sayıda esere imza atmış bir sanatçısınız. Maddi olarak karşılığını alabiliyor musunuz?
Avrupa ülkelerinde olsam bu kadar eserimle özel uçaklarım olurdu.
Komik bir anınız var mı?
Bir gün, o zamanlar cep telefonu filan yok tabii, Zeki Müren evden aradı beni. 'Selami'ciğim Levent'teki evimdeyim. Eser istiyorum senden, sen olmazsan albüm yapmam" dedi. Hemen yanına gittim, bir şarkı okudum. "Selami'ciğim benim okumama gerek yok. Sen gir oku. Aynı benim gibi okuyorsun" dedi. Ben sanatçıya eser verdiğim zaman onun sesini taklit ederek, onun sesine uygun eser veririm. İbrahim Tatlıses'in en meşhur şarkılarından sekizi benim; 'Ağlama Demenin Ne Faydası Var', 'Hesabım Var', 'Namert Olayım', 'Seni Sevmediğim Yalan'...
Genç nesil şarkıcıları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Her insan bir değil tabii ki. Mesela ben yolda yürüyorum, sevenlerim "Fotoğraf çektirelim" diyor, hiçbir zaman "Hayır, şu an olmaz" demiyorum. Onların sevgisi ile varım, müzikseverler olmasa biz yokuz. Zevkle fotoğraf çektiriyorum sevenlerimle. Ama daha bir şarkısı tutan bazı sanatçılar, fotoğraf çektirmek isteyen bir hayranına "Şu an olmaz" diyebiliyor. Bir havalardalar. Yapmasınlar lütfen. Müzikseverlerimize çok şey borçluyuz. Lütfen sevgi ve saygıyla yaklaşsınlar onlara. Hasat zamanı tarlaya bakın; dolu başakların başı eğik, boş başakların dik olur.

HAYATIMI ANLATAN FİLMDE ROL ALMAK İSTERİM
Kitabınızın filmi çekilse rol alır mısınız?
Benim hayatım roman gibi. Notayı kendi kendime öğrendim, Türkçe'yi de 8 yaşında öğrendim. Annem Mısırlı, babam Hataylı. Dedemin babası Atatürk'ün silah arkadaşı. Hatay'da Ermeni'si, Laz'ı, Çerkes'i, Süryanisi her milletten insan vardır. Hepimiz el ele yaşarız. Din, dil, ırk ayrımı yoktur. Benim hikayem çok başka. Filmimde oynamak isterim tabii. Hayatımı dinleyen ağlıyor. 15 yaşında annemin babamın rızasını alarak şarkıcı olmak için İstanbul'a geldim. O ne cesaret! Beyoğlu'nda Ağa Cami'de namazımı kıldım. "Allah'ım iş bulayım, annem-babam çok fakir, onlara bakayım" diye dua ettim. Camiden çıktım. Şato Oteli var, oraya girdim. Sahibine "Ben şarkıcı olmaya geldim, bana iş verir misiniz?" dedim. İş verdi, komi oldum. Parkta yattığım günler oldu. Tüm paramı anneme babama yolladım. Soğan-ekmek yedim, onlara baktım. 17 yaşında ünlü oldum. Ünlendikten sonra annemi babamı kral kraliçe gibi yaşattım, onları hacca gönderdim. Anne-baba duasıyla Allah bana birçok ödül nasip etti. Çok şükür.

YAZILMAMIŞI YAZSINLAR UNUTULMAZ ŞARKILAR YAPSINLAR
■ Şarkılarınızı okumayan kaldı mı?
Zeki Müren 30 şarkımı okudu. Gönül Akkor, Behiye Aksoy, Bergen, Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses de şarkılarımı seslendirdi. Anneler doğurdukça güzel sesler çıkacak. Hepsine sevgim sonsuz. Hiç kimseyi küçük görmem. Şairi gelecek, bestecisi gelecek. Gençlere tavsiyem; yazılmamışı yazsınlar, unutulmayacak şarkılar yapsınlar.

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