Bir mucizeye tanık oldular

BUGÜN NELER OLDU

ARASBulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, İlker Aksum ve Yurdaer Okur'un oynadığı '7. Koğuştaki Mucize' filminin galası Kanyon'da yapıldı. Geceye Nebahat Çehre, Perihan Savaş, Bestemsu Özdemir, Zeynep Demirel ve Keremcem gibi ünlüler de katıldı. Filmin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, "Bir umut ve dayanışma öyküsü çektik. Şimdi o heyecanı yaşamanın günü, çünkü görücüye çıkıyoruz" dedi. Galada Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur ve Celile Toyon'un yer aldığı elma şekeri sahnesine ve filmin geçtiği dönemin ruhuna ithafen konuklara elma şekerleri dağıtıldı.