Cihan’ı anlıyorum çünkü benim de babamla iletişim sorunlarım oldu

BUGÜN NELER OLDU

Atv'nin sevilen dizisi Hercai'de 'Cihan Şadoğlu'na hayat veren Serdar Özer ile bir araya geldik. Bugüne kadar 20'den fazla dizi karakterini canlandıran Özer'le; 'Cihan'la olan benzer yönlerini, Mardin'de yaşamı ve babalığı konuştuk...'Cihan Şadoğlu', çocukluğundan bu yana kendini hep babasına ispatlamaya çalışan bir adam. Hayatı boyunca hep abisinin arkasında kalmış, ikinci plana atılmış, baba sevgisinden mahrum kalmış biri. Erken yaşta aile kurmuş, karısını seven fakat içindeki baba boşluğu yüzünden kendi babalığını unutan, kimi zaman agresif, kimi zaman duygusal bir insan.Baba ile iletişim problemi benzer yönümüz olabilir. Bizim 80 jenerasyonunun en büyük problemlerinden biriydi baba ile iletişim sorunu. Şimdi böyle bir problem yok ve bu çok sevindirici. Allah babamı başımızdan eksik etmesin ama Cihan'ı bu yönden biraz anlayabiliyorum. Ama benim 'Cihan' kadar sancılı geçmedi o dönemim. Açıkçası üzülüyorum 'Cihan'a.İlk teklif geldiğinde hikayeden çok etkilendim. Çünkü bütün karakterlerin bir öyküsü ve hepsinin buluştuğu ortak bir hikaye vardı. Bununla birlikte bence en önemlisi; sert ve dinamik bir senaryoya sahip olması. Yapımcımız Banu Akdeniz'in projesine olan inancı da beni çok etkiledi ve teklifi kabul ettim.Burada birçok etken var; öncelikle hikayemiz çok iyi ve Midyat bu anlamda çok doğru bir seçim. Oyuncu ekibinin çabuk kaynaşması, işi ve karakterlerini sevmeleri de önemli. Bütün bu saydıklarım bir arada olduğunda başarı kaçınılmaz. Bizim de seyircimize bunu aktarabildiğimizi düşünüyorum.Kısa bir boşluksa Midyat'ta zaman geçiriyoruz. Belli mekanlar var, oralara gidiyoruz ama iki-üç gün bir boşluk olursa İstanbul'a dönüyoruz.Benim çocukluk hayalim oyunculuk. Her zaman daha iyisini yapmaya çalışıyorum ve istiyorum. Benim tek yaptığım bu; sevmek ve çalışmak.'Hercai' dizisine gelene kadar en sevdiğim karakterler 'Yanık Koza'daki 'Akın', 'Kaderimin Yazıldığı Gün'deki 'Maksut', 'Bana Sevmeyi Anlat'taki 'Engin'. Ama en çok 'Engin' diyebilirim.Şöhret tarafına çok kafayı takmış bir adam değilim. Çünkü çok gerçek dışı, değişken bir durum. Bunu çok genç yaşlarda tecrübe ettim. O yüzden bizim yaptığımız işin bir parçası bu. Ve şöhret ya yaptığın projeye ya da sansasyona bağlı. Ben daha çok aile ve iş odaklı yaşamayı seviyorum.Bu çok normal. İyi oyuncularımız, yönetmenlerimiz ve senaristlerimiz var. Teknik olarak hiçbir eksiğimiz yok. Bizim hikayelerimizdeki sıcaklık ve doku, insanları cezbediyor. Ve yaptığımız işlerin dünya çapında karşılık bulması beni çok heyecanlandırıyor. Sonuç olarak benim de kendime göre hayallerim var.Tek zorluk eşim ve çocuğumdan uzakta olmakBenim için Midyat'ta yaşamanın tek zorluğu eşimden ve kraldan (çocuğumdan) uzak kalmak. Bunun haricinde Midyat'ı çok sevdim. Uzak kalma durumu da bizim işimizin bir parçası, bunun için yapabilecek maalesef bir şey yok. Kısa vadeli çözümler üretip motivasyonumuzu yukarıda tutmaya çalışıyoruz. Aile özlemini bir kenara koyarsak, Midyat gerçekten gelip görülmesi gereken bir yer.