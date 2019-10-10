Düet şarkıya klip

BUGÜN NELER OLDU

Şarkıcı Demet Akalın, 'Ateş' ismini verdiği kariyerinin 11'inci albümündeki şarkılara art arda klip çekmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı, Haktan ile düet yaptığı 'Yekten' şarkısına önceki gün Tamer Aydoğdu yönetmenliğinde klip çekti. Albümün dördüncü klibi için 'Yekten'i seçtiğini belirten Akalın, "Yekten, albüm çıktığından bu yana en çok istek alan şarkılar arasındaydı. Haktan ile zamanı bekledik ve harika bir iş çıktı" dedi. Şarkıcı, 12 Ekim'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde vereceği konseri için de hazırlıklara başladığını söyledi.