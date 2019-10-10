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Şarkıcı Murat Kekilli ‘Piyasanın adamlarını da yalakalarını da biliriz’

Şarkıcı Murat Kekilli; Türk ordusunun, ’de güvenli bölge oluşturmaya yönelik operasyon hazırlığına karşı çıkıp ‘Savaşa hayır’ çığırtkanlığı yapan bazı isimlere ve onlara prim veren hayranlarına tepki gösterdi.

ÖMER KARAHAN
ÖMER KARAHAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2019
Şarkıcı Murat Kekilli ‘Piyasanın adamlarını da yalakalarını da biliriz’

Sanat dünyası, Türkiye'yi tehdit eden terör odaklarını kurutmak ve bölgeye barış getirmek için Suriye'ye Barış Pınarı Operasyonu düzenleyecek Türk ordusuna 'Yanınızdayız' diye destek verdi. Bazı sanatçıların bu durum karşısında sessiz kalması üzerine Murat Kekilli, sert bir açıklamada bulundu: "Sanat camiasının yalakalarını da, adamlarını da pekala biliriz. Unuttunuz mu vicdanımıza karşılık teklif ettiğiniz rakamları... O gün kabul etmediğimizi bugün mü edeceğiz? Bizde satılık vicdan, memleket ve dava yok koçum. Sadece sizin starlarınız (biz yarattık) dedikleriniz sizindir. Yarattığınız sanatçılar elbette sizi 'kuzu kuzu' dinleyecekler. Buna mecburlar çünkü. Atalarımız boşuna mı demiş 'Gavurun ekmeğini yiyen onun kılıcını taşır' diye..."

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Şarkıcı Murat Kekilli ‘Piyasanın adamlarını da yalakalarını da biliriz’
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