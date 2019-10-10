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'ı 'Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci olacaksın' diye dolandırmıştı...

olarak tanıdığımız 'ın ve haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Ecem Karaağaç'ın yarışmasında birinci olma vaadiyle sözde bir hoca tarafından edilmesi manşetlere taşınmış, GÜNAYDIN'ın 'Pes dedirten saflık' başlıklı haberi, günlerce konuşulmuştu. Akıllara durgunluk veren olay; Karaağaç'ın, sosyal medyada kendisine ulaşan biri vasıtasıyla tanıştığı istismarcıdan şikayetçi olması üzerine ortaya çıkmıştı. Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç; programa katılmadan bir süre önce 'Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci olacaksın' diyen İbrahim Halil G. tarafından günlerce istismar edilmiş üzerine bir de 90 bin lira vermişti. Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç'ı istismar eden dolandırıcıyla ilgili soruşturma tamamlandı. İbrahim Halil G. adlı kişinin 31 yıl hapsi istendi.

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 10:54
Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç'ı 'Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci olacaksın' diye dolandırmıştı...

90 BİN LİRA VERDİ

; programa katılmadan bir süre önce 'Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci olacaksın' diyen İbrahim Halil G. adlı bir kişiyle buluştu. Karaağaç, "Sana çıplak bir şekilde dokunmam gerekiyor. Günde üç kez cinsel ilişkiye girerek sana enerji yükleyeceğim" diyen sözde hocanın vaatlerine inandı. Karaağaç; enerji yüklediğini ve büyü bozduğunu iddia eden bu kişiyle defalarca birlikte oldu ve ona yaklaşık 90 bin lira verdi. Ancak genç kadın, yarışmadan elenince kandırıldığını anladı.

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Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç'ı 'Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci olacaksın' diye dolandırmıştı...
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