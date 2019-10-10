Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç’ı istismar eden dolandırıcı…

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Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç; programa katılmadan bir süre önce 'Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci olacaksın' diyen İbrahim Halil G. adlı bir kişiyle buluştu. Karaağaç, "Sana çıplak bir şekilde dokunmam gerekiyor. Günde üç kez cinsel ilişkiye girerek sana enerji yükleyeceğim" diyen sözde hocanın vaatlerine inandı. Karaağaç; enerji yüklediğini ve büyü bozduğunu iddia eden bu kişiyle defalarca birlikte oldu ve ona yaklaşık 90 bin lira verdi. Ancak genç kadın, yarışmadan elenince kandırıldığını anladı.KARAAĞAÇ'IN savcılığa başvurmasının ardından, İbrahim Halil G. hakkında soruşturma açıldı. Bilirkişi raporunda; ikilinin arasında geçen konuşmalarda, sözde hocanın Karaağaç'ı iş, oyunculuk, aşk ve maddi konularda umut verip oyaladığı belirlendi. Raporda; İbrahim Halil G.'nin, genç kadının isteğiyle evine geldiği ve cinsel ilişkiye girerek onu hastalık ve belalardan korumayı vadettiği de belirtildi. Hakkında dolandırıcılık, şantaj ve cinsel saldırı suçlarından dava açılan kişinin 31 yıla kadar hapsi istendi.GÜNAYDIN; Ecem Karaağaç'ın Survivor yarışmasında birinci olma vaadiyle sözde bir hoca tarafından istismar edilmesini manşetine taşımıştı. 'Pes dedirten saflık' başlıklı haber, günlerce konuşulmuştu. Akıllara durgunluk veren olay; Karaağaç'ın, sosyal medyada kendisine ulaşan biri vasıtasıyla tanıştığı istismarcıdan şikayetçi olması üzerine ortaya çıkmıştı.