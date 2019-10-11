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Barış Pınarı Harekatı'na ’dan anlamlı destek! Demet Akalın konserinin tüm gelirini bağışladı!

Ünlü şarkıcı , son olarak yaptığı paylaşımda yarın vereceği konserin gelirinin Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını duyurdu. Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekâtı'nda çok sayıda köy teröristlerden temizlendi. 9 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat sonrasında başlayan Barış Pınarı Harekatı'na kararlı bir şekilde devam ediliyor. Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan büyük operasyonla güvenli bölge sağlanması ve buranın terörist unsurlardan temizlenmesi hedefleniyor. Yüzlerce teröristin etkisiz hale getirildiği Barış Pınarı Harekâtı'na ünlü isimlerden destek mesajları yağmaya devam ediyor. Askerlere olan desteğini her fırsaatta dile getiren Demet Akalın, yarın vereceği konserin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını söyledi.

Giriş Tarihi: 11.10.2019 13:18 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 13:22
Barış Pınarı Harekatı'na Demet Akalın’dan anlamlı destek! Demet Akalın konserinin tüm gelirini bağışladı!

Askerlere olan desteğini her fırsaatta dile getiren , yarın vereceği konserin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını söyledi.

"HER TÜRLÜ GÖREVE BENİ YAZIN"

Instagram hesabından paylaşım yapan Demet Akalın, "Yarın ki Bostancı konserimizin tüm geliri Aslan parçalarına gidecek. Bizim elimizden gelen bu. Verilecek her türlü göreve de en başa yazın beni... Devletimizin askerimin her daim yanındayım. Yüce Rabbimden tek duamız burunları bile kanamadan yurda dönmeleri. Mehmetçik Vakfı." dedi.

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Barış Pınarı Harekatı'na Demet Akalın’dan anlamlı destek! Demet Akalın konserinin tüm gelirini bağışladı!
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