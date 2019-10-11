Barış Pınarı Harekatı'na Demet Akalın’dan anlamlı destek! Demet Akalın konserinin tüm gelirini bağışladı!

Askerlere olan desteğini her fırsaatta dile getiren Demet Akalın, yarın vereceği konserin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını söyledi.

"HER TÜRLÜ GÖREVE BENİ YAZIN"

Instagram hesabından paylaşım yapan Demet Akalın, "Yarın ki Bostancı konserimizin tüm geliri Aslan parçalarına gidecek. Bizim elimizden gelen bu. Verilecek her türlü göreve de en başa yazın beni... Devletimizin askerimin her daim yanındayım. Yüce Rabbimden tek duamız burunları bile kanamadan yurda dönmeleri. Mehmetçik Vakfı." dedi.