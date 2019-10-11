Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın eski sevgilisi Gizem Şehnaz İzgi'den nafaka davası!

İzzet Yıldızhan, kızının annesi ve eski sevgilisi Gizem Şehnaz İzgi tarafından mahkemeye verildi. İzgi, Yıldızhan'ın aylık 1785 lira nafaka ödediğini belirterek bu miktarın 10 bin liraya çıkarılmasını talep etti. İzzet Yıldızhan'ın evlilik dışı ilişki yaşadığı ve 14 yaşındaki kızı Sevgi'nin annesi Şehnaz, ünlü türkücünün kızıyla yeteri kadar ilgilenmediği gerekçesiyle nafakanın arttırılması için dava açtı.

"BABAM BANA BAKMIYOR"

Hürriyet'in haberine göre, dün görülen ilk duruşmaya tanık olarak katılan S.Y. "Babam basına yaptığı açıklamada 9 çocuğuna aylık 100 bin lira para yatırdığını söylemiş. Bu doğru değil. Bana nafaka dışında başka para yatırmıyor. Kıyafetimi, okul paramı, sağlık sigortamı karşılamıyor" dedi.