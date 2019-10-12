Bu sevda size yasak!

BUGÜN NELER OLDU

Mustafa Sandal, Emina Sandal ile boşandıktan sonra Melis Sütşurup ile 6 ay süren bir ilişki yaşamıştı. Ünlü sanatçı, ayrılık sonrası "Melis ile keyifli vakit geçirdik" demişti. Bu sözlere alınan Sütşurup ise Musti hakkında şu sözleri sarf etmişti:"Mustafa hakkında öyle bir şey öğrendim ki, ilişkiyi hemen bitirdim." Sandal, bu açıklama magazin gündemine oturunca Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurup, çıkan haberler için ihtiyati tedbir kararı istedi. Musti'yi haklı bulan mahkeme, bu ilişkiyle ilgili haber ve yorum yapılmamasına hükmetti.