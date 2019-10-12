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Bu sevda size yasak!

, eski sevgilisi ’la ilişkisiyle ilgili haberlerin, kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Mahkeme, bu aşkla ilgili haber ve yorum yapılmasını yasakladı

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2019
Bu sevda size yasak!
'KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİK'
Mustafa Sandal, Emina Sandal ile boşandıktan sonra Melis Sütşurup ile 6 ay süren bir ilişki yaşamıştı. Ünlü sanatçı, ayrılık sonrası "Melis ile keyifli vakit geçirdik" demişti. Bu sözlere alınan Sütşurup ise Musti hakkında şu sözleri sarf etmişti:

ASLİYE HUKUK'A GİTTİ
"Mustafa hakkında öyle bir şey öğrendim ki, ilişkiyi hemen bitirdim." Sandal, bu açıklama magazin gündemine oturunca Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurup, çıkan haberler için ihtiyati tedbir kararı istedi. Musti'yi haklı bulan mahkeme, bu ilişkiyle ilgili haber ve yorum yapılmamasına hükmetti.
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Bu sevda size yasak!
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