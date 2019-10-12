Şarkıların iki cambazı buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin en iyi seslerinin başında geliyor Haktan ve Linet... Şarkıların iki cambazı son günlerde ortak konserlerde buluşuyor. Bence müzik dünyasının böyle ortak paydada buluşması şahane. Tıpkı yurt dışında Jennifer Lopez- Pitbull, Shakira-Rihanna gibi dünyaca ünlü starların bir araya gelmesi gibi. Şöhret egosundan uzakta müzik için böyle ortak çalışmalar yapmaları çok güzel. Linet ve Haktan'ın performanslarının sadece o gecelerde sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulamak isterim. İkili, sahnede seslendirdikleri şarkıları mutlaka dijital albüm olarak da sunmalı. Ve konserlere gidemeyen insanları bu muhteşem şarkılardan mahrum bırakmamalılar.Özellikle Linet'ten ayrıca bahsetmek istiyorum... Linet, geçen yıl yeni şarkılarından oluşan 'Bilir misin?' albümünden önce 'Yorum Farkı 1' ve 'Yorum Farkı 2' albümleriyle eski ve güncel şarkıları yeniden yorumlayarak müzikseverlere sunmuştu. Bence bu albümlere devam etmeli. Ben de 'Yorum Farkı'nın devamını bekliyorum. Linet'in kendini güncelleyip müzikte yeni arayışlar içinde olmasını da müzik adına olumlu buluyorum. Birçok dilde şarkılar seslendiren Linet, bu pazar Bostancı Gösteri Merkezi'nde son yılların en sevilen grubu Rubato ile birlikte konser verecek. Meraklıları bence bu konseri kaçırmamalı.'Demet'in Çocuk Şarkıları' adlı albüm, geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Demet Tekin; çocukların hayal dünyasına yönelik hazırlanan albümde, şarkıların İngilizce versiyonlarıyla da onlara eğitim desteği sağlamış. Albümde; doğa, hayvan sevgisi, arkadaşlık, kardeşlik, saygı, sağlıklı beslenme gibi konuların anlatıldığı 20 şarkı var. Tekin; geleneksel melodilerimizi çocuklarımıza öğreten iki türkü ve sanat müziği formunda bir de şarkı hazırlamış. Tekin, "Çocuklarımız için böyle bir çalışma yapmayı görev bildim. Geleneksel melodilerimizi unutturmamak adına da halk müziği ve sanat müziğinden örnekler olsun istedim" dedi.Daha önce köşemde hem oyunculuk yapan, hem de şarkı söyleyen ünlülere yer vermiştim. Gökçe Bahadır, Serenay Sarıkaya, Bergüzar Korel, Ayça Varlıer, Aslı Enver, Kıvanç Tatlıtuğ, Oktay Kaynarca kendilerini oyunculukta ispatlamış ve milyonları ekran başına kilitlemiş isimler arasında. Ancak bu isimlerin ortak bir özelliği de şarkı söylemeleri.Şarkılarıyla da kulakların pasını silen bu isimlere yeni bir kişi daha eklendi: Büşra Pekin. Pekin, yeni filmi 'Fırıncının Karısı'nda sevgilisi Ersay Üner'e de torpil geçmiş. Müziğin altın çocuğu Üner, yaptığı bestelerle inanılmaz şarkılara imza atıyor. Pekin de sevgilisi Üner'e ait olan ve Aleyna Tilki'nin şöhret basamaklarında tırmanmasına neden olan 'Sen Olsan Bari'yi seslendirmiş, şivesiyle ve klibiyle harikalar yaratmış. Dört dörtlük sanatçı diye buna denir. Hem oyunculuğuyla, hem de yorumculuğuyla gişede yerini alacak olan filminde kendisine başarılar diliyorum.