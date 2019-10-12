BUGÜN NELER OLDU

Şarkıcı Ersay Üner, Nokta albümündeki şarkılarını Jolly Joker Vadistanbul Sahnesi'nde seslendirdi. İlgi gören konserde Üner'i dostları da yalnız bırakmadı. Şarkıcıyı izlemeye gidenler arasında sevgilisi Büşra Pekin ile İlyas Yalçıntaş, Buray, Feride Hilal Akın, Mahmut Orhan, Röya ve Aynur Aydın da vardı. İlerleyen dakikalarda Üner; Buray, İlyas Yalçıntaş, Feride Hilal Akın ve Röya ile birlikte şarkılar söyledi. Geçtiğimiz günlerde 40 yaşına basan şarkıcı, yaşgününü bir kez de sahnede kutladı. Pastasının mumlarını üfleyen müzisyen, "Sevginiz bana cesaret veriyor" dedi.