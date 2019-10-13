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’in başı yapımcısıyla dertte

ile yapımcısı mahkemelik oldu. Yapımcı, “Edis, ihtarname gönderip benimle çalışmayacağını bildirdi. Ondan 2.5 milyon lira tazminat istiyorum” dedi. Mahkeme, dava için arabulucu atadı

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2019
Edis’in başı yapımcısıyla dertte

İHTARNAME GÖNDERDİ
Şarkıcı Edis ile eski yapımcısı birbirine girdi! Edis, yıllarca birlikte çalıştığı Bilal Oğuz'un şirketine, Temmuz ayında ihtarname gönderip anlaşmasını feshettiğini bildirdi. Oğuz da şarkıcıya 2.5 milyon liralık tazminat davası açtı.

'ONA PARA ÖDEMEYİN'
EDİS'IN 15 bin TL'lik sahne ücretini 150 bin liraya çıkardıklarını belirten Oğuz, "Edis ticari itibarımı sarstı" dedi. Edis'in anlaşma yapılan firmalara 'Yapımcım vekaletsiz iş yaptı, ona para ödemeyin' diye ihtar çektiği de öğrenildi.

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Edis’in başı yapımcısıyla dertte
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