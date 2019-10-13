Yusuf Güney, mehmetçiğe destek vermeyen korkak sanatçılara seslendi: Soysuzlar

Yusuf Güney, tepkilere böyle cevap verdi



Şarkıcı Yusuf Güney, sınırda devam eden Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Şırnak Uludere'ye gitti. Kuzey Irak sınırındaki Sinat Vadisi'nde kahraman askerlerimizle bir araya gelen Güney, marşlar söyleyip onlara moral verdi.

Yusuf Güney'den rekor kıran komando paylaşımı!



'DUALARLA BEKLİYORUZ'

ARDINDAN Erzincan'daki Polis Meslek Eğitim Merkezi'ne giden ünlü şarkıcı, "Dualarla sağ salim kahramanlarımızı bekliyoruz. Sesi soluğu çıkmayan, susan tüm soysuzlara gelsin Erzincan'daki kahraman polisimizin kükreyişleri" dedi.