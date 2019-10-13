Usta sanatçı Ajda Pekkan Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik için…

Ajda Pekkan, Türkiye turnesine tam gaz devam ediyor. Bursa Açıkhava Tiyatrosu'nda konser serisinin açılışını yapan Ajda Pekkan, önceki akşam İzmir Kültürpark'ta sevilen şarkılarını seslendirdi.

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MEHMETÇİK'İ UNUTMADI

Geçmişten günümüze gelen eserlerini hayranlarıyla birlikte okuyan Ajda Pekkan, sahnesinde 'Memleketim' ve '10. Yıl Marşı'na yer verdi. Pekkan, şarkı arasında Barış Pınarı Harekatı'nda vatan için mücadele eden Mehmetçik'i de unutmadı.

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ASKERLERİMİZ İÇİN DUA İSTEDİ

Ajda Pekkan, dinleyicilerinden askerlerimiz için dua istedi. Ajda Pekkan, "Vatanımızın bütünlüğünü koruyan ordumuza, Mehmetçiğimize dua edelim lütfen. Allah'ım onları korusun... Sağ salim bütün yavrularımız biran önce geri gelsin" ifadelerini kullandı.