Haberler > Günaydın Haberleri > Linet konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak!

konser gelirini 'na bağışlayacak!

'nde sahneye çıkan , kalça dansıyla kendisini dinlemeye gelenlerden tam not aldı. Linet'in dans gösterisi dakikalarca alkışlandı.

Giriş Tarihi: 14.10.2019 10:14 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 10:14
Linet konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak!

Güçlü sesiyle adından her daim söz ettiren şarkıcı Linet, dün akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıktı. "İsyan" şarkısıyla herkesi kendine hayran bırak şarkıcı, yaptığı kalça dansıyla da alkış tufanı kopardı.

KONSER GELİRİNİ MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞLAYACAK
2 gün önce Instagram hesabından paylaşım yapan Linet, "Ülkemizin bu zor günlerinin en kısa sürede bitmesini beklerken aldığımız şehit haberleri bizler derinden üzmüştür. Birlik bütünlüğün değerini daha çok anladığımız bu günlerde gelecek konserlerimize bilet almış, bizlerle olmak isteyen herkesin adına 13 Ekim'de gerçekleşecek Bostancı Gösteri Merkezi konserimizin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlama kararı aldık." demişti.

Barış Pınarı Harekatı'na ünlü isimlerden destek çığ gibi büyüyor! Kıraç'ın seslendirdiği Vatan Marşı takipçilerinden tam not aldı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Linet konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN