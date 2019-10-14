Merve Özbey: Evlilik uğruna sahneleri elimin tersiyle itemem

BUGÜN NELER OLDU

Devran isimli son albümü ve Yaramızda Kalsın şarkısıyla adından söz ettiren Merve Özbey, A Para'da ekrana gelen Günaydın Hafta Sonu programının konuğu oldu. 19 Ocak'ta Raffles Hotel'de Kenan Koçak ile nikah masasına oturacak olan genç şarkıcı; hem müzikal projelerini, hem de düğün hazırlıklarını anlattı...* 'Duman' şarkısını çıkardığımda 'Senden bir şey olmaz' dediler. İnsan, 'Ben 13 yıldır bu işe emek veriyorum, nasıl benden bir şey olmaz?' diyor içinden. Sonra 'İkinciyi yapamazsın sen' dediler, 'Helal Ettim' şarkısını yaptık. İki parça da yedi senedir hâlâ dinleniyor. Kült şarkılar oldular. Sonra da 'Vurur Yüze İfadesi' geldi...* Şu sıralar evim yok, otelde kalıyorum. 10 gündür oteldeyim. Evi buldum ama bazı problemler var, evin bitmesini bekliyorum. Çok acayip değil mi, Merve Özbey evleniyor! Evsiz gibi yaşıyorum; kıyafetlerim, eşyalarım farklı yerlerde... Bir yandan düğün telaşı, bir yandan konserler, bir yandan albüm...* Düğün tarihimiz 19 Ocak ama özel bir nedeni yok. Aslında Kasım'da yapacaktık ama Kasım'da askere giden arkadaşım nedeniyle erteledik.* Çok sade bir gelinlik isteyen ben, taşlı gelinliklere bakmaya başladım. Bu işlerde 50 bin tane teferruat varmış. Kenan hep 'Gel yurt dışında evlenelim rahat rahat' diyordu. Ben 'Yok düğün olacak' diyordum. İnsana düğünde masanın üstündeki çiçeğin poleninin rengine kadar soruyorlar. Şu anda belli olan şahitlerim; Demet Akalın, Bengü ve Aşkım Kapışmak.* Evleneceğimizi duyanlar bizden daha çok seviniyor. Yıllardır emek verdiğim sahne tarafım başka ama... Bunu bir evlilik ya da başka bir şey uğruna elimin tersiyle itemem, çok uğraştım çünkü. Bu konuda anlayışlı bir eşe sahip olduğumu düşünüyorum. Sahne devam edecek.* Kenan bana hâlâ evlenme teklifi etmedi ama eder herhalde, ümitliyim. Konserlerimiz o kadar yoğun ki... Düğünden ve kınadan birer gün önce konserlerim var. Mekan sahipleri; beni bulamazsanız, düğün için kaçıyorumdur, kusura bakmayın!* Çocuğum olmasını çok istiyorum. Tek çocuk olmanın zararını gördüm ama Allah hayırlı kardeş versin.* Hayatımda büyük etkisi olan isimlerden biri Demet Akalın... Bir gün 'Yıldız Tilbe'nin proje albümünde var mısın?' diye beni aradı. Ben de hemen Erdem Kınay'ı aradım, 'Kurban olurum konuş, bu projeye mutlaka girmem lazım' dedim. Demet Hanım'a da 'Albümde yoksam bir el atar mısınız?' dedim. 'Vuracak'ı seslendirmemde kendisinin parmağı olabilir.