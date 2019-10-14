Moulin Rouge gibi kına gecesi

BUGÜN NELER OLDU

19 Ekim'deYiğit Doğan Çelik ile evlenecek olan tasarımcı Gülnur Güneş, kına gecesi yaptı. Önceki akşam Four Seasons'ta gerçekleşen kınanın konsepti 19'uncu yüzyıl Paris'iydi. Kınanın konukları arasında; Özge Ulusoy, Zehra Çilingiroğlu, Selda Topal, Burcu Güneş, Işıl Reçber ve Neşe Sert gibi isimler de vardı. Konuklar, kendilerini bir anda ünlü Moulin Rouge kabaresinin ihtişamlı ortamında buldu. Kırmızı yel değirmeni, görkemli kostümler ve dekorasyonun başrolde olduğu gecede; koreografisini Özgül Tuncer'in hazırladığı dans şovları da yapıldı. Gelin Gülnur Güneş, dans gösterisi için aylarca oyunculuk ve dans dersi aldı.Dansçıların Moulin Rouge temalı kıyafetler giydiği gecede; Güneş'in kınasını annesi Hülya Güneş ile müstakbel kayınvalidesi Yonise Çelik birlikte yaktı. Gecenin sonuna doğru damat Yiğit Doğan Çelik, erkek arkadaşlarıyla birlikte kınayı bastı. Daha sonra damat ve gelin, birlikte tango şov yaptı. Kınadan sonra düzenlenen after party'de ise Murat Dalkılıç sahneye çıktı. Gelin ve damadın arkadaşları Dalkılıç'ın hareketli parçalarıyla eğlendi.