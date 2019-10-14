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'dan kaza açıklaması! Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı geçirdi, ölümden döndü!

'dan kaza sonrası açıklaması! Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı özel spor aracıyla büyük bir geçirdi. Kazanın fotoğraflarına bakanlar Acun Ilıcalı’nın bu kazadan kurtulmasını mucize olarak değerlendirdi. Hürriyet kaynaklı son dakika haberinin detayları da geliyor. Kazanın O-6 yolunda meydana geldiği Ilıcalı’nın direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptığı belirtildi. Acun Ilıcalı; sosyal medya üzerinden de bir mesaj yayınladı, Fenerbahçe kulübü de Ilıcalı hakkında bir açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 14.10.2019 08:08 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 08:08
Acun Ilıcalı'dan son dakika kaza açıklaması! Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi, ölümden döndü!

Dün gece geç saatlerde spor arabasıyla trafik kazası geçiren Acun Ilıcalı ölümden döndü! Kazanın nedeninin ise Ilıcalı'nın kullandığı aracın sağ arka lastiğinin parçalanması olduğu bildirildi. Ilıcalı'nın Banu, Leyla, Melisa ve Yasemin isimlerinde dört kızı var. Otomobiliyle trafik kazası geçiren Acun Ilıcalı'nın durumunun iyi olduğu bildirildi. Acun Ilıcalı, Instagram ve Twitter üzerinden bir mesaj yayınladı...

KAZANIN NEDENİ BELLİ OLDU! ACUN ILICALI MESAJ YAYINLADI...

Gece yarısı gerçekleşen trafik kazasının nedeni de Acun Ilıcalı'nın aracının arka tekerleğinin patlaması olduğu ifade edildi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kaza geçirdi. Ilıcalı'nın yara almadan kurtulduğu kazada lüks araç kullanılamaz hale geldi.



Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde O-6 otobanında yaşandı. Tv8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın kullandığı lüks otomobil O-6 otoyolunda lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarptı. Kaza sırasında aracın hava yastıklarının açılmasıyla Ilıcalı yara almadı. Kazada lüks araç ise kullanılamaz hale geldi. Kazanın ardından Ilıcalı'ya "geçmiş olsun" mesajları yağdı. Ilıcalı ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Talihsiz bir trafik kazası geçirdim. Sağlık durumum çok iyi. Arayan soran herkese teşekkürler, sevgiler" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe de Acun Ilıcalı'ya geçmiş olsun mesajı yayınladı;

İŞTE O ARACIN KAZA SONRASINDAKİ HALİ...

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Acun Ilıcalı'dan son dakika kaza açıklaması! Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi, ölümden döndü!
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