Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 14 Ekim 2019 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 14 Ekim 2019 Pazartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 14 Ekim 2019 Pazartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Karmik günlerden geçiyoruz" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 14 EKİM 2019 PAZARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Son 3 yıldır yaşananların üzerindeki perde kalkıyor dedirtecek, Güneş-Plüton karesi! Gökyüzünün en kesin açıları ardı ardına yaşanırken, ülkemizde çocuklar ve kadınlar için alınacak kararlar uzun süre konuşulacak. ABD ve Avrupa Birliğinin düellolu günlerine başlamasına sadece 40 gün kaldı diyor Plüton-Oğlak transiti!

KOÇ: Bugün iletişim alt yapılı girişimlerinden somut sonuçlar alabilirsin. Çalışma alanında, iş arkadaşlarında birçok değişikliğe tanıklık edebilirsin. Sakin ve olgun tavrın sana sosyal hayatında kazanım getirecek.

BOĞA: Nezaket ve samimiyet günü… Gereksiz kaygılara kapılmak seni ruhsal açıdan zorlayabilir, biraz sakince düşünmende fayda var. Yakın bir arkadaşınla ciddi bir konu üzerine tartışabilirsin, olaylara tek taraflı bakmanın sorunları büyüteceğini unutma.

İKİZLER: Bugün şikâyetçi olduğun konuları açıkça dile getirebilirsin. Oturup, düşünmek için ideal bir gün değil; zihnini dağıtmana yardımcı olacak aktivitelerle uğraşmayı denemelisin. Titizliğin ve temkinliliğin sayesinde çok yoğun olan iş programının üstesinden rahatlıkla geleceksin.