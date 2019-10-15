Başka ülkede doğsam da ben Türk’üm

BUGÜN NELER OLDU

Şarkıcı Linet, önceki gün Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verdi. Sahneye tahtla çıkan Linet, Kleopatra imajıyla dikkat çekti. 2 bin 500 kişinin dinlediği Linet, hazırlıkları üç ay süren konseri için 30 kişilik bir ekiple çalıştı. Konserin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan ünlü şarkıcı, 'Memleketim' şarkısını Türk bayrakları eşliğinde seslendirdi. Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Linet, şunları söyledi: "Başka bir ülkede doğmuş olabilirim ama kendimi Türk gibi hissediyorum, ben Türk'üm. Bu konser çok anlamlı; satılan her biletin geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak, bu benim için ayrı bir gurur. Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemiz için görevde olan aslan Mehmetçiklerimizin sonuna kadar yanındayım."