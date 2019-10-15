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konserin gelirini bağışlayacak!

yaptığı paylaşımla tüm hayranlarına seslenerek konsere gelemeseniz bile bu konserin tüm geliri kalacak bir bilet alarak sizde katkıda buluna bilirsiniz diye seslendi.

Giriş Tarihi: 15.10.2019 14:15
Berkay konserin gelirini Mehmetçik Vakfına bağışlayacak!

Türk pop müziğinin iddialı ismi Berkay, Taburcu, Lolita, Ömrümün Yarı Kalanı, Ele İnat, İzmirli, İnanırım, Gel Gel, Benim Hikayem, Yaz gibi sevilen şarkılarının yanı sıra sahne de söylemekten hoşlandığı şarkılardan oluşan repertuvarı ile 19 Ekim Cumartesi günü İstanbul Vadi Açıkhava Konser Alanında tüm gelirini Mehmetçik Vakfına bağışlayacağı konseri ile binlerce müzikseveri coşturacak!

Berkay sosyal medyasında yaptığı paylaşımla tüm hayranlarına seslenerek konsere gelemeseniz bile bu konserin tüm geliri Mehmetçik Vakfına kalacak bir bilet alarak sizde katkıda buluna bilirsiniz diye seslendi.

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Berkay konserin gelirini Mehmetçik Vakfına bağışlayacak!
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