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'den sınırın sıfır noktasında Mehmetçiğe destek!

'na ünlü isimlerden destek çığ gibi büyüyor! Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nda çok sayıda köy teröristlerden temizlendi. 9 Ekim'de Başkan 'ın verdiği talimat sonrasında başlayan Barış Pınarı Harekatı'na kararlı bir şekilde devam ediliyor. 'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan büyük operasyonla güvenli bölge sağlanması ve buranın terörist unsurlardan temizlenmesi hedefleniyor. Yüzlerce teröristin etkisiz hale getirildiği Barış Pınarı Harekâtı'na ünlü isimlerden de destek gelmeye devam ediyor. Barış Pınarı Harekatı'nın 7. gününde ünlü şarkıcı Akçakale'de sınırın sıfır noktasında Mehmetçiğe destek verdi.

Giriş Tarihi: 15.10.2019 11:31 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 11:33
Bora Gencer'den sınırın sıfır noktasında Mehmetçiğe destek!

Barış Pınarı Harekatı'nın 7. gününde şuana kadar yüzlerde terörist etkisiz hale getirilirken 42 yerleşim yeri de kurtarıldı. Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğimize destek her geçen gün büyüyor. Sanatçılardan sınır hattına ziyaretler gerçekleşiyor. Bu isimlerden biri de ünlü sanatçı Bora Gencer. Ünlü sanatçı elinde Türk bayrağı ile kahraman Mehmetçiğe destek olmak için sınır hattına geldi.

Sanatçılar harekattaki Mehmetçiğe destek veriyor! Bora Gencer sınırın sıfır noktasında!

Bora Gencer " Mehmetçiğimize desteğe geldim. Ben çelik yelek giydim ama onların yürekleri çelik zaten. Türk milleti için Türkiye Cumhuriyeti için bu harekatı sürdürüyorlar. Bu bir savaş değil bu terör belasının, yıllarca oradan buraya atılan havan toplarının, sivil ölümlerinin son bulması için yapılan bir harekattır. Çatlak sesler çıkıyor çok üzülüyorum. Hangi siyasi partinin sempatizanı olursak olalım bu harekata destek vermeliyiz. Bizim 40 bin şehidimiz oldu bu zaman kadar, bu uğurda, artık bunun bir son bulması lazım. Herkes evine toprağına dönsün. Ben Türkiye Cumhuriyetinin hiç bir zaman kimsenin vatanında toprağında gözü olmadığı biliyorum..." sözleri ile Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Ünlü şarkıcı Aydilge sahnede Mehmetçik için diz çöküp ağıt yaktı! Barış Pınarı Harekatı'na ünlü isimlerden destek çığ gibi büyüyor!

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Bora Gencer'den sınırın sıfır noktasında Mehmetçiğe destek!
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