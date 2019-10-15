Cannes’da kıran kırana ‘dizi’ pazarlığı!

Dizi, film, içerik, TV ve yapım sektörünün en prestijli fuarı olan MIPCOM, Fransa'nın gözde sahil şehri Cannes'da başladı. 14-17 Ekim tarihleri arasında 4 gün açık kalacak fuara 4 bin 800 TV ve dijital içerik alıcısı katılıyor.



10 ÜLKEDEN 13 BİN 800 KİŞİ



Fuarda mobil telefonlara uygun içerikten, 248-inç büyüklüğünde 8K ekrana uygun filmlere kadar çok geniş bir yelpazede dizi film, belgesel gibi yapımlar ile yarışma formatları yer alıyor. Fuara indirimli giriş bileti fiyatı vergiler hariç 1.500 Euro. 110 ülkeden 13 bin 800 kişinin fuara katılması bekleniyor.





MİLLİ KATILIM İLE 14 FİRMA, BİREYSEL OLARAK İSE 8 FİRMA FUARDA



MIPCOM 2019'un bu yılki milli katılım organizasyonunu ilk kez İstanbul Ticaret Odası (İTO) yapıyor. Milli katılım ile 14 firma, bireysel olarak ise 8 firma Türkiye'den fuara katılıyor. İştirakçi firmalar Ticaret Bakanlığı'nın yüzde 70 desteğinden faydalanıyorlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü de fuara destek sağlıyor.





İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İTO olarak MIPCOM'a 2011 yılından bu yana katıldıklarını belirterek, MIPCOM'un küresel içerik endüstrisini şekillendiren bir platform olduğunu söyledi. Avdagiç, "MIPCOM, karşılıklı iletişim kurmak için bir araya geldiğimiz dünya çapında bir pazarlama platformu. Cep telefonundan, sinema salonlarına kadar her türlü platformda içerik MIPCOM'da küresel alıcılara sunuluyor. Firmalarımız, gerek İTO'nun milli katılım bölümünde gerekse bireysel katılım stantlarında, özgün içeriklerimizi dünyanın önde gelen profesyonellerine başarıyla tanıtıyorlar. Firmalarımız gurur veren ortak yapım anlaşmalarına da imza atıyorlar" diye konuştu.

"DİZİLERDE BAŞARIMIZI, GLOBAL MARKA OLMAKLA TAÇLANDIRALIM"



Türk dizilerinin Arap ülkeleri, Rusça konuşan bölgeler ve Güney Amerika ülkelerinde çok izlendiğini belirten Avdagiç, "Dizi-film yapımcılarımız satışta iyi bir başarı elde ettiler. Artık onları global marka olmaya yönlendirmeliyiz. Bu potansiyelleri var. Dizilerde başarımızı, global marka olmakla taçlandıralım" dedi.



Avdagiç, gelişen mobil cihazlara karşın TV ekranlarının hala çok güçlü bir mecra olduğunu belirterek, 94 ülkede yapılan bir araştırmaya göre bir günde ortalama TV izleme süresinin 2 saat 55 dakikayı bulduğu bilgisini verdi.





EN FAZLA ULUSAL DİZİ İZLENEN İKİ ÜLKE TÜRKİYE VE ABD



Şekib Avdagiç, Türk yapımlarının ulusal sınırları aşarak birçok ülkede alıcı bulmayı başardığını belirtti. Avdagiç, 156 ülkeye ulaşan Türk dizileri sayesinde Türkiye'nin kültürel ve turistik alanlarının tanıtıldığını, gastronomi turizminin canlandığını vurguladı. Avdagiç, "Primetime denilen en değerli saat aralığında, en fazla ulusal dizi izlenen iki ülke Türkiye ve ABD. Türk dizilerinin ABD'deki yayılmasının bir örneğine geçtiğimiz ay şahit olduk. Türk dizisi hayranı Amerikalı bir grup Türkiye'yi ziyaret etti, oyuncularla buluştu, tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etti. Aralarında Türk dizileri sayesinde Türkçe öğrenmeye başladığını söyleyenler bile oldu. Bu Türk dizilerinin bıraktığı etkiye güzel bir örnektir" dedi.





Avdagiç, film ve dizilerdeki ticari markaların buzlanma uygulamasının kalkması gerektiğini ifade ederek, "Dünyadaki izleyici, reklamı yapılan ürünü görecek ki, satın almak istesin… İçinde yaşadığımız çağda dizilerde görünen ticari markaları mozaiklemenin faydası da anlamı da yok. Dizilerde buzlama yaparak, global düzeyde öne çıkabilecek sektörlerimizi de bir bakıma 'dondurmuş' oluyoruz." dedi.



Avdagiç, bu yıl MIPCOM Fuarı'nda düzenlenecek konferansların ana temasının 'streaming hücumu' olduğunu vurguladı. Avdagiç, Türkiye'nin çok başarılı olduğu TV dizileri, filmler ve animasyon film üretiminin yanı sıra 'streaming'e dayalı global dağıtım iş modellerinde de bir atılıma ihtiyacı olduğunu belirtti.





TÜRK DİZİLERİNİ DÜNYADA ASIL MEŞHUR EDEN 'AÇIK KANALLAR'



İTO Başkanı Avdagiç, Öte yandan çok önemli bir konu var ki, o da çok değerli yapımlara imza atan yapımcılarımız ve bunları yayınlayan kanallarımızın önemi. Türk dizilerini dünyada asıl meşhur eden 'açık kanalları' da kesinlikle ihmal edemeyiz.

Avdagiç, "Türk dizi, film, içerik, TV ve yapım sektörümüz uluslararası alanda kazandığı başarı grafiğine uygun olarak İstanbul Ticaret Odası'nın ilgili sektör fuarlarına katılımı da önemli bir şekilde artış kaydetti. 'Yumuşak güç' diye tabir edilen içerik sektörümüzü tüm zenginliği ile yurtdışı profesyonellere ifade edebilmek adına Natpe Miami, MIPTV, MIPCOM ve ATF Singapur fuarlarına firmalarımızın katılımını gerçekleştiriyoruz" dedi.

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MIPCOM: Dünyanın en büyük TV içerik pazarı

- Rakamlar dikkat çekici: 110 ülkeden 13 bin 800 katılımcı, 4 bin 800 TV ve dijital içerik alıcısı, 2 bin firma standı.

- Fuar, her yıl dünyanın en etkili TV ve dijital içerik profesyonellerini 4 gün boyunca Cannes'a getiriyor.

- Global TV endüstrisi, film yapımcıları, animasyon şirketleri fuarda temsil ediliyor. Alıcı kısmında da önemli bir kitle bu ürünleri inceliyor, fiyat pazarlığı yapıyor.

- 1983'ten bu yana düzenleniyor. İstanbul Ticaret Odası ise 2011'den bu yana Türk şirketlerinin katılımını organize ediyor.