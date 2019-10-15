Gaziantep ve Hatay’da birlik mesajı

BUGÜN NELER OLDU

USTA sanatçı Selami Şahin, Eskimeyen Şarkılar konserleriyle Gaziantep ve Hatay'da hayranlarıyla buluştu. Şahin'in, 10 yıl aradan sonra memleketi Hatay'da verdiği konserde uzun kuyruklar oluştu. Repertuvarında üç Arapça parçaya yer veren Şahin, sahneden kardeşlik mesajı verdi: "Bu topraklar, benim doğduğum topraklar. Buradaki kardeşlerim ve hemşehrilerim yalnız değildir. Barış Pınarı Harekatı hayırlı olsun. Barış içinde olalım; kin, nefret bitsin. İnşallah sonuçları hayırlı olur. Ben politikacı değilim ama birlik olalım, savaşlar bitsin. Bu günleri hep birlikte aşacağız. Allah hepinizi korusun, iyi ki varsınız."