Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinden ihanet iddialarına açıklama geldi!

Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'i aldattı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bir magazin programında ele alınan ihanet iddiasına konu olan isimler Kıvanç Tatlıtuğ ile Victoria's Secret meleği Sara Sampaio'ydu. Victoria's Secret meleği Sara Sampaio ile kaçamak yaptığı söylentisi yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'u çok kızdırdı. Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya hesabından "Zira hiçbir belge ve delil olmadan medya aracılığıyla evliliğime dair gerçek olmayan söylemleri kabul edemem..." sözlerinin bulunduğu uzun bir açıklamada bulundu. İşte Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'un ihanet iddialarına cevabı...
Giriş Tarihi: 15.10.2019 17:33Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 17:34
Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'i aldattı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bir magazin programında ele alınan ihanet iddiasına konu olan isimler Kıvanç Tatlıtuğ ile Victoria's Secret meleği Sara Sampaio'ydu.