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’ta klip çekti

Giriş Tarihi: 15.10.2019
New York’ta klip çekti
Şarkıcı Simge, 'Ben Bazen' adlı albümünde yer alan 'Yalnız Başına' şarkısına New York sokaklarında Seçkin Süngüç yönetiminde klip çekti. Platin sarısına boyattığı saçlarını eski rengine döndüren Simge; sözü, müziği ve düzenlemesi Çağrı Telkıvıran'a ait olan parçayla büyük ilgi görüyor. 'Mış Mış', 'Üzülmedin Mi?', 'Prens & Prenses', 'Yankı' ve 'Öpücem' gibi hitleriyle büyük kitlelere ulaşan güzel şarkıcı; müziğine Onurr ile birlikte imza attığı 'As Bayrakları' adlı parçayla, yazın en çok dinlenen isimlerinden biri olmuştu.
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New York’ta klip çekti
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