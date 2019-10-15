Oyuncu Şebnem Özinal, 13 yıllık eşi Şefik Öztek'ten boşanmak için dava açmıştı. Kocasının kıskançlıkları nedeniyle mesleğini yapamadığını belirten Özinal, kızı Ayşe ve kendisi için aylık 13 bin lira nafaka ve 650 bin lira tazminat istemişti. Çiftin arasındaki boşanma davası devam ederken, iddiaya göre Şefik Öztek geçtiğimiz günlerde Şebnem Özinal'a tehdit ve hakaret dolu mesajlar attı.



Mesajlarda Özinal'a; "Seni aşağılık kadın! Senin nasıl bir müptezel ve o... olduğunu herkese anlatıp seni rezil etmezsem adam değilim" şeklinde sözler sarf eden Öztek'in, boşanmak üzere olduğu eşine psikolojik şiddet uyguladığı ileri sürüldü.



Ünlü oyuncu; kızı Ayşe ve kendisinin psikolojisini bozduğunu belirterek eşini savcılığa ihbar etti. Özinal şikayet dilekçesinde; kendisini ve ailesini tehdit eden Öztek'in cezalandırılmasını istedi. Ayrıca Öztek'in mesajlarını delil olarak sundu. Olayla ilgili soruşturma başladı.

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