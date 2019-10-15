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Sezon moda 70-80’ler

Giriş Tarihi: 15.10.2019
Sezon moda 70-80’ler
70'LERIN özgür, asi ve zarif tarzı ile 80'lerin gösterişli, cesur, güçlü ve popüler stilinin kılavuz olduğu Mybestfriends sonbahar- kış koleksiyonu, maskülen ve kendine güvenen silüetleri ön plana çıkararak sürpriz kesimlerle zamansız şıklığı vurguluyor. Mybestfriends tasarımcısı Ayşegül Afacan Köksal, "Bu koleksiyonda kural yok! Mybestfriends stili bu sezon pistleri, sokakları, özel davetleri gündüzden geceye ele geçirmeye geliyor" dedi.
Defile için Türkiye'ye gelen İsveçli ünlü model Elenore Lilja, "Favorim omuzdan çıtçıtlı bej elbise oldu.
İstanbul'da ise en çok Cihangir semtini sevdim" dedi.
Ukraynalı Valeria Rudenko ise, "Almak istediğinde seçemeyeceğin ya da hepsinden almak isteyeceğin çok stil bir koleksiyon. Ayrıca Türk yemeklerini de çok beğendim" dedi.
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Sezon moda 70-80’ler
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