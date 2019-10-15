Sosyeteden Mehmetçiğe tam destek!

Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyeliler'in topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda yedinci güne gelindi. 600 terörist etkisiz hale getirildi, onlarca köy teröristlerden temizlendi, teröristlere ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler imha edildi. Sadece teröristlerin hedef alındığı harekatta; sivil/ masum kişiler, harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost/müttefik ülke unsurları ve çevreye zarar vermemek için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor.