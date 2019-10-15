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Sosyeteden Mehmetçiğe tam destek!

Tüm tek yürek oldu, kahraman ordumuzun başlattığı 'na sahip çıkıyor. Bazı sanatçılar deve kuşu gibi başını kuma gömerek destek vermekten kaçınadursun, iş ve dünyası, yayınladıkları mesajlarla ordumuzun arkasında olduklarını gösterdi.

ÖMER KARAHAN
ÖMER KARAHAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2019 10:51 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 10:56
Sosyeteden Mehmetçiğe tam destek!

Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyeliler'in topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak amacıyla başlatılan 'nda yedinci güne gelindi. 600 terörist etkisiz hale getirildi, onlarca köy teröristlerden temizlendi, teröristlere ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler imha edildi. Sadece teröristlerin hedef alındığı harekatta; sivil/ masum kişiler, harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost/müttefik ülke unsurları ve çevreye zarar vermemek için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor.

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Sosyeteden Mehmetçiğe tam destek!
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