Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 15 Ekim 2019 Salı - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 15 Ekim 2019 Salı günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 15 Ekim 2019 Salı burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Aile burcunuz, dünyaya geliş burcunuzdur" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 15 EKİM 2019 SALI - ASTROLOJİ

Astrogündem: Venüs-Plüton iletişimi ana muhalefet partisini ve yönetim kadrosunu işaret ederken hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını mikrodan makroya dönüşümden geçtiğimizi vurguluyor. Günler bilmeye değil anlamaya akıyor. İtalya'nın sokakları karışabileceği gibi aynı zamanda Amazon ormanları gündeme gelebilir. Kanatı sıkıştıran cüce gezegen Plüton, boyundan büyük bir enerjiyi açığa çıkarmaya çalışıyor.

KOÇ: Bugün insanlarla daha çok empati kurman gerekecek. Özellikle ailede senden yaşça küçük bireylerin duygularını anlaman oldukça önemli. İlişkisi olan bir Koç burcuysan, sevgilinin bazı konulardaki inatçı tutumunu kırman zor olabilir.

BOĞA: Ay, toprak burcunda hareket ediyor. İlişkisi olan ya da evli bir Boğa burcuysan, değer verdiğin kişiyle geçmiş konular yeniden gündeme gelebilir. Gün sana beklentilerini gerçekleştirme fırsatı sunarken sende bunları verimli bir şekilde şekillendirdiğin günlerden geçiyorsun.

İKİZLER: Çocukları olan bir İkizler burcuysan, kişisel gelişimlerini destekleyecek kurslar hakkında araştırma yapabilirsin. Eğer geçmişte bir hırsızlık olayı yaşadıysan ya da bir eşyan kaybolduysa benzer bir olayın arkadaşının başına geldiğini duyabilirsin.