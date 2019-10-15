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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile yorumları 15 Ekim 2019 Salı - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Astroloji denildiğinde milyonların aklına gelen ilk isim Zeynep Turan ile 15 Ekim 2019 Salı için yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarının 'Twitburc' mahlası ile de bildiği Zeynep Turan, haftanın ikinci gününde de koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, haftalık burç yorumları sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün ne diyecek? İşte, Astroloji ile 15 Ekim 2019 Salı için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 15.10.2019 09:54
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 15 Ekim 2019 Salı - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 15 Ekim 2019 Salı günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 15 Ekim 2019 Salı burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Aile burcunuz, dünyaya geliş burcunuzdur" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 15 EKİM 2019 SALI - ASTROLOJİ

Astrogündem: Venüs-Plüton iletişimi ana muhalefet partisini ve yönetim kadrosunu işaret ederken hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını mikrodan makroya dönüşümden geçtiğimizi vurguluyor. Günler bilmeye değil anlamaya akıyor. İtalya'nın sokakları karışabileceği gibi aynı zamanda Amazon ormanları gündeme gelebilir. Kanatı sıkıştıran cüce gezegen Plüton, boyundan büyük bir enerjiyi açığa çıkarmaya çalışıyor.

KOÇ: Bugün insanlarla daha çok empati kurman gerekecek. Özellikle ailede senden yaşça küçük bireylerin duygularını anlaman oldukça önemli. İlişkisi olan bir Koç burcuysan, sevgilinin bazı konulardaki inatçı tutumunu kırman zor olabilir.

BOĞA: Ay, toprak burcunda hareket ediyor. İlişkisi olan ya da evli bir Boğa burcuysan, değer verdiğin kişiyle geçmiş konular yeniden gündeme gelebilir. Gün sana beklentilerini gerçekleştirme fırsatı sunarken sende bunları verimli bir şekilde şekillendirdiğin günlerden geçiyorsun.

İKİZLER: Çocukları olan bir İkizler burcuysan, kişisel gelişimlerini destekleyecek kurslar hakkında araştırma yapabilirsin. Eğer geçmişte bir hırsızlık olayı yaşadıysan ya da bir eşyan kaybolduysa benzer bir olayın arkadaşının başına geldiğini duyabilirsin.

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