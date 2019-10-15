Yeni mekanizmayı İstanbul’da tanıttı

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154 yıllık geçmişe sahip Zenith, günümüzden 300 yıl önce geliştirilen ve halen mekanik saatlerde kullanılan spiral balans prensibinin yerini alacak monokristal slikondan yapılan yeni Oscilator'e sahip Defy Inventor'u İstanbul'da tanıttı. Zenith'in CEO'su Julien Tornare, markanın geçmişini ve gelecek vizyonunu Les Ottomans Otel'de düzenlediği davette paylaştı. Koleksiyonerlerin ve saat meraklılarının ilgi gösterdiği gecede, İsviçre saatçiliğinin geleceği unvanını alan GPHG İnovasyon ödülüne sahip DEFY Inventor ve Zenith'in çok özel 36 saat modeli sergilendi.