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’ın çağrısına kayıtsız kalmadılar

Giriş Tarihi: 16.10.2019
Berkay’ın çağrısına kayıtsız kalmadılar
Popçu Berkay, 19 Ekim'de Vadi Açıkhava'da konser verecek. Konserin tüm geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımla hayranlarına şöyle seslendi: "Bu konserin tüm geliri Mehmetçik Vakfına kalacak. Konsere gelemeseniz bile bir bilet alarak siz de katkıda bulunabilirsiniz." Sanat, cemiyet ve iş dünyasının birçok ünlü ismi de Berkay'ın çağrısına bilet alarak karşılık verdi. Konserin biletleri Biletix'te satılıyor. Biletix de komisyon ücretini almayarak bağışta bulunacak.
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Berkay’ın çağrısına kayıtsız kalmadılar
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