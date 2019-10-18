‘Bir hayalle yola çıktık’

BUGÜN NELER OLDU

ORHANKılıç'ın yazıp yönettiği ilk filmi En Uzun Gece için vizyon öncesi Kanyon'da özel bir gösterim yapıldı. Bugün izleyiciyle buluşan filmin ön gösterimine; oyuncuların yanı sıra çok sayıda konuk katıldı. Filmde Fırtına lakaplı başkomiser Murat karakterini de oynayan yönetmen Orhan Kılıç, şunları söyledi: "İlk filmimde bana destek olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Bir hayal ile yola çıktık, çok yorulduk ve çok çalıştık. Zorlandığımız zamanlar da oldu. Buradan edindiğim tecrübeyi sonraki filmlerime aktaracağım. Bu daha başlangıç." Eda Erol, Cem Kılıç, Umut Özkan ve Gamze Dar gibi isimlerin rol aldığı film, izleyiciden geçer not aldı. Gösterimin sonunda tüm ekip ayakta alkışlandı.