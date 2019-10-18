‘Hercai İspanya’da rekor kırar’

ASLANBEY'DE

BUGÜN NELER OLDU

Atv'nin hem TV'de, hem de dijital ekranlarda rekorlar kıran dizisi 'Hercai' ekibi de Cannes'daydı. C21 Magazin dergisi editörlerinden Ed Waller'ın moderatörlüğündeki panele dizinin üç başrol oyuncusu Ebru Şahin, Akın Akınözü ve Ayda Aksel ile yönetmenleri Cem Karcı ve Benal Tairi katıldı. Ekibe İspanyol Atres- Media televizyonundan Jose Antonio Salso Baratas eşlik etti.Atv'nin 'Sıla' ve 'Sen Anlat Karadeniz' dizilerinin İspanya kanallarında elde ettiği başarılara istinaden 'Hercai'nin de izlenme rekoru kıracağına inandıklarını belirten Baratas, atv yöneticilerine teşekkür etti. Baratas, Türk dizilerinin tüm dünyada ilgi ile takip edildiğinin altını çizip sözü yönetmen Cem Karcı'ya bıraktı. Karcı, dizinin başarısını işlerini büyük aşkla yapmalarına bağladı. Panelde yönetmen Benal Tairi, 'Hercai' adının neden seçildiğinden bahsetti. Dizide babaanne rolünü oynayan Ayda Aksel; daha önce bu kadar güçlü bir kadını oynamadığını, yapımcı Banu Akdeniz'in kendisine güvenmesinin başarısında etkisi olduğunu sözlerine ekledi. Yapımcı Banu Akdeniz ise dizinin başarısını kadınların yazdığı bu aşkın çok naif işlenmesine bağladı. Akdeniz "Kadınlar gerçek aşkı hissedip yansıtabiliyor" diye konuştu.PANELDE Akın Akınözü 'Miran Aslanbey' karakterinin beş kadın senarist tarafından kaleme alınması sebebiyle bir kadının aşık olabileceği tüm özellikleri barındıran biri olduğuna inandığını belirtti. Dizinin 'Reyyan'ı Ebru Şahin ise dizide taktığı mavi Süryani kolyesinin hikayesini anlattı. Şahin "Bu kolyenin nazardan koruduğuna inanılır" dedi