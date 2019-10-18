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Türk tasarımcıya ’den bir ödül daha

Giriş Tarihi: 18.10.2019
Türk tasarımcıya İngiltere’den bir ödül daha
MODA tasarımcısı Zeynep Kartal, İngiltere'de düzenlenen MCR Fashion Festivali'de bu yıl da En İyi Moda Tasarımcısı ödülüne layık görüldü. Manchester'in moda elçisi olarak bir kez daha seçilen Kartal, Go For Red Woman platformu ve Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Hastanesi ile beraber kadınların kalp krizi geçirme riskine dikkat çeken özel bir defile gerçekleştirdi. Defilede İngiltere'nin ünlü oyuncuları, Kartal'ın tasarımlarını podyumda sergiledi. Etkinliğe Katie McGlynn, Rhian Sugden, Bhavna Liambachia ve Mike Toolan gibi yıldız isimler katıldı.
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Türk tasarımcıya İngiltere’den bir ödül daha
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