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Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'dan kazanç tartışması ile ilgili samimi açıklama! Gökçe Bahadır: Türkiye'de herkes emeğinin karşılığını alıyor!
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'dan kazanç tartışması ile ilgili samimi açıklama! Gökçe Bahadır: Türkiye'de herkes emeğinin karşılığını alıyor!
Son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisinde izlediğimiz güzel oyuncu Gökçe Bahadır'dan samimi açıklama. Tüm dünyada tartışma konusu olan 'Dizi ve sinema sektöründe neden erkek oyuncular, kadınlardan fazla ücret alıyor?' haberlerine Gökçe Bahadır'dan yanıt geldi. Gökçe Bahadır'a önceki gün bu konuda Türkiye'deki durum soruldu. Başarılı oyuncu oyuncuların kazançlarıyla ilgili bu soruya "Türkiye'de herkes emeğinin karşılığını alıyor" yanıtını verdi.
Giriş Tarihi: 18.10.2019 11:00Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 11:06
Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki Oya karakteriyle oyunculuk kariyerinin zirvesine çıkan Gökçe Bahadır'dan son dönemin çok tartışılan "Neden erkek oyuncular, kadın oyunculardan fazla para alıyor?" sorusuna cevap.