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Ünlü oyuncu 'dan tartışması ile ilgili samimi açıklama! Gökçe Bahadır: 'de herkes emeğinin karşılığını alıyor!

Son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisinde izlediğimiz güzel oyuncu 'dan samimi açıklama. Tüm dünyada tartışma konusu olan ' sektöründe neden erkek oyuncular, kadınlardan fazla ücret alıyor?' haberlerine Gökçe Bahadır'dan yanıt geldi. Gökçe Bahadır'a önceki gün bu konuda 'deki durum soruldu. Başarılı oyuncu oyuncuların kazançlarıyla ilgili bu soruya "Türkiye'de herkes emeğinin karşılığını alıyor" yanıtını verdi.

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2019 11:00 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 11:06
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'dan kazanç tartışması ile ilgili samimi açıklama! Gökçe Bahadır: Türkiye'de herkes emeğinin karşılığını alıyor!

Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki Oya karakteriyle oyunculuk kariyerinin zirvesine çıkan 'dan son dönemin çok tartışılan "Neden erkek oyuncular, kadın oyunculardan fazla para alıyor?" sorusuna cevap.

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Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'dan kazanç tartışması ile ilgili samimi açıklama! Gökçe Bahadır: Türkiye'de herkes emeğinin karşılığını alıyor!
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