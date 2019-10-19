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Çakma Çağan Irmak arkamdan film çeviriyor

Yönetmen Çağan Irmak, kendi adını kullanarak “Yeni filmim için kadro kuruyorum. Para verin sizi de filmimde oynatayım” diyen dolandırıcıyı savcılığa ihbar etti. Savcılık, konuyla ilgili soruşturma başlattı

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 19.10.2019
Çakma Çağan Irmak arkamdan film çeviriyor

AJANSLARI DA ARAMIŞ
Babam ve Oğlum, Issız Adam gibi filmleriyle tanınan yönetmen Çağan Irmak'ı şoka sokan olay! Irmak, adını kullanan bir şahsın film çekmek için sinema çevrelerinde dolaştığını, ajanslarla görüştüğünü, hatta rol verme karşılığında bir kadından para istediğini de öğrendi.

GERÇEK İSMİ CESUR
Yakın çevresinin kendisini durumdan haberdar etmesi üzerine savcılığa koşan ünlü yönetmen, "Adımı kullanan kişinin gerçek isminin Cesur olduğunu öğrendim. Cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Savcılık, ihbar sonrası hemen soruşturma başlattı.

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Çakma Çağan Irmak arkamdan film çeviriyor
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