Çakma Çağan Irmak arkamdan film çeviriyor

AJANSLARI DA ARAMIŞ

Babam ve Oğlum, Issız Adam gibi filmleriyle tanınan yönetmen Çağan Irmak'ı şoka sokan olay! Irmak, adını kullanan bir şahsın film çekmek için sinema çevrelerinde dolaştığını, ajanslarla görüştüğünü, hatta rol verme karşılığında bir kadından para istediğini de öğrendi.



GERÇEK İSMİ CESUR

Yakın çevresinin kendisini durumdan haberdar etmesi üzerine savcılığa koşan ünlü yönetmen, "Adımı kullanan kişinin gerçek isminin Cesur olduğunu öğrendim. Cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Savcılık, ihbar sonrası hemen soruşturma başlattı.

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