Haberler > Günaydın Haberleri > Demi Lovato'nun başı internet korsanlarıyla dertte! Ünlü şarkıcının özel fotoğrafları internete sızdırıldı

'nun başı internet korsanlarıyla dertte! Ünlü şarkıcının özel fotoğrafları internete sızdırıldı

İnternet korsanlarının yeni kurbanı ABD’li ünlü pop sanatçısı oldu. Dünyaca ünlü şarkıcının Snapchat hesabını ele geçirdi. Hacker’ların kurbanı olan ve özel fotoğrafları internete sızdırılan Demi Lovato’nun ekibi fotoğrafların internetten silinmesi için çalışma başlattı. Şarkıcının zor bir süreçten geçtiğini söyleyen hayranları, Demi Lovato’nun ifşa edilmeyi hak etmediğini söyleyerek kendisine destek oldu.

Giriş Tarihi: 19.10.2019 14:54
Demi Lovato'nun başı internet korsanlarıyla dertte! Ünlü şarkıcının özel fotoğrafları internete sızdırıldı

Dünyaca ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek özel fotoğraflarını internete sızdıran siber saldırganların yeni hedefi oldu. Geçtiğimiz Temmuz ayında ölümden dönen şarkıcının bu kez de internet korsanlarının özel fotoğraflarını internete sızdırmasıyla dertte.

HAYRANLARI SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERDİ

Ünlü şarkıcının hayranları, sosyal medya üzerinden de yayılan fotoğraflara tepki gösterdi. Demi Lovato'nun bunu hak edecek biri olmadığını söyleyen hayranları, bu süreci büyük bir talihsizlik olarak değerlendirdi. Lovato'nun hayranları, geçtiğimiz Temmuz ayında aşırı doz uyuşturucu kullandığı için ölümden dönen sanatçının başına gelen bu olaydan olumsuz etkilenebileceğinden korkuyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Demi Lovato'nun başı internet korsanlarıyla dertte! Ünlü şarkıcının özel fotoğrafları internete sızdırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN