Demi Lovato'nun başı internet korsanlarıyla dertte! Ünlü şarkıcının özel fotoğrafları internete sızdırıldı

Dünyaca ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek özel fotoğraflarını internete sızdıran siber saldırganların yeni hedefi Demi Lovato oldu. Geçtiğimiz Temmuz ayında ölümden dönen şarkıcının bu kez de internet korsanlarının özel fotoğraflarını internete sızdırmasıyla dertte.

HAYRANLARI SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERDİ

Ünlü şarkıcının hayranları, sosyal medya üzerinden de yayılan fotoğraflara tepki gösterdi. Demi Lovato'nun bunu hak edecek biri olmadığını söyleyen hayranları, bu süreci büyük bir talihsizlik olarak değerlendirdi. Lovato'nun hayranları, geçtiğimiz Temmuz ayında aşırı doz uyuşturucu kullandığı için ölümden dönen sanatçının başına gelen bu olaydan olumsuz etkilenebileceğinden korkuyor.