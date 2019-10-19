Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu herkesi şoke etti! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu birbirlerine bağırınca...

Eşi Neslihan Atagül ile evde sahneleri birlikte canlandırdıklarını anlatan Kadir Doğulu, son zamanlarda da eşinin yeni projesine sıkı bir şekilde hazırlandığını anlattı. Evde bir kadın ve erkek karakterinin karşılıklı hararetli konuşma sahnesini birlikte canlandırdıklarına değinen Kadir Doğulu, komşularının kavga ettiklerini sandıklarını ve sessiz sessiz kapıdan geçip gittiklerini söyledi.
Giriş Tarihi: 19.10.2019 15:19Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 15:30
Geçtiğimiz akşam senaryo çalışırken rol gereği kavga eden Ünlü çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'yu komşuları gerçekten tartışıyor sandı. Kadir Doğulu o anları şöyle anlattı.