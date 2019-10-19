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ve herkesi şoke etti! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu birbirlerine bağırınca...

Eşi ile evde sahneleri birlikte canlandırdıklarını anlatan , son zamanlarda da eşinin yeni projesine sıkı bir şekilde hazırlandığını anlattı. Evde bir kadın ve erkek karakterinin karşılıklı hararetli konuşma sahnesini birlikte canlandırdıklarına değinen Kadir Doğulu, komşularının kavga ettiklerini sandıklarını ve sessiz sessiz kapıdan geçip gittiklerini söyledi.

Giriş Tarihi: 19.10.2019 15:19 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 15:30
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu herkesi şoke etti! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu birbirlerine bağırınca...

Geçtiğimiz akşam senaryo çalışırken rol gereği kavga eden Ünlü çift ve 'yu komşuları gerçekten tartışıyor sandı. Kadir Doğulu o anları şöyle anlattı.

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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu herkesi şoke etti! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu birbirlerine bağırınca...
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