‘Herkes delirmediği sürece oyuncu olabilir’

BUGÜN NELER OLDU

HülyaKoçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' programında oyuncu Şafak Sezer'i ağırladı. Programda tiyatro ile Türkiye'yi üç kere dolaştığını belirten Sezer, Erzurum'da organizatörlerin kendi aralarında kavga ettiği otelden kovulduklarını anlattı: "Kış mevsimi, hava soğuk, arabada kaldık. Mazot gidecek diye de şoför kaloriferi açmıyor. Soğuktan korunmak için hayvan kostümlerini giydik. Polisler geldi; kimimiz ayı, kimimiz tilki kostümüyle karakola gittik." Dünyada herkesin oyunculuk yapabileceğine inandığını belirten Sezer, şöyle konuştu: "Ülkemizde 85 milyonuz. 75 milyonu oyuncu olmak istiyor. Bunu anlamıyorum ama bir yerde biz kapı açanız. Delirmedikleri sürece, alacakları eğitimle, oyuncu koçlarıyla birlikte bu işi yapabilirler. Organik insanların içeriden çıkabileceğine inanıyorum. Ben de çok oynattım mahalleden esnaf arkadaşları, tribünden, sokaktan arkadaşları..."