Ünlüler adliyede

'ÖLMEDEN MEZARA KOYDULAR BENİ'

ABLAM HASTANELİK OLDU

Mahmut Tuncer, her ay periyodik olarak hakkında çıkan 'Öldü' haberlerinden bıkıp usandı. Bu yalan haberler nedeniyle ailesinin ve kendisinin zor durumda kaldığını belirten ünlü türkücü, savcılığa başvurdu. Tuncer, "Her ay düzenli olarak beni öldürüyorlar. Bunu kim, ne amaçla yapıyor öğrenmek istiyorum. Bu haberler yüzünden işlerim bile aksıyor. Hatta ablam üzüntüden hastanelik oldu" dedi. Savcılık, asparagas haberler nedeniyle kapsamlı bir soruşturma başlattı.

'ŞAKA YAPTIM KİME NE!'

Alişan, 7 aylık oğlu Burak'a şaka yaparken çekilmiş görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Oğlunun ağzına meyve uzatıp sonra kendi ağzına soktuğu o görüntülere bazı takipçileri hakaret boyutuna varan yorumlar yaptı. Alişan, "Bir çocuk için en büyük travma babasının Alişan olmasıdır' yorumu üzerine savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Alişan, o görüntülerin sadece şaka olduğunu belirtti. Savcılık, yorumu ifade özgürlüğü sayıp dosyaya takipsizlik verdi.



ARABADA YAKALANDI

Bir Yaz Günlüğü isimli şarkısıyla sosyal medyada şöhreti yakalayan Mesut Yılmaz, Beşiktaş'ta bir araç içinde uyuşturucu madde satın alırken polise yakalandı. Araç içindeki şahısların hareketlerinden şüphelenen polis, şarkıcı Yılmaz ve uyuşturucu satıcılarını yakalayıp karakola götürdü. Mesut Yılmaz, "Sadece içiciyim, o şahıslardan uyuşturucu alıyordum" dedi. Uyuşturucu satıcıları tutuklanarak cezaevine gönderildi, Yılmaz serbest bırakıldı.