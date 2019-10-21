BUGÜN NELER OLDU

Ünlü şarkıcı Gülşen, Bahçeşehir Hayal Kahvesi'nde sevenleriyle bir araya geldi. Gazetecilerle konuşan Gülşen, şunları söyledi: "Bu aralar çok yoğunum. Eşim Ozan'ın (Çolakoğlu) yurt dışı projeleri var, onlar için İngiltere'deyiz. Orada bir stüdyomuz var. Her şey çok güzel. Reklam müzikleri, Ozan'ın film müzikleri... Yani hayatımız müzikle geçiyor." Popçu "Gençliğinizi neye borçlusunuz?" sorusuna da şöyle cevap verdi: "Aslında bu durum, hayat tarzınız, yediğiniz-içtiğiniz, görüştüğünüz insanlarla alakalı. Bunlar sizin geleceğinizi belirliyor."