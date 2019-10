Jennifer Lawrence ile Cooke Maroney dünya evine girdi! Cooke Maroney kimdir ve kaç yaşında?

Daha önce American Hustle, Açlık Oyunları, X-Men, Like Crazy, Joy, Uzay Yolcuları ve Anne gibi filmlerde başrol oynayan Jennifer Lawrence, dünyanın en güzel ve başarılı oyuncuları arasında gösteriliyor. Jennifer Lawrence hayatını, Cooke Maroney ile birleştirdi. Jennifer Lawrence'nin eşi Cooke Maroney hakkında çok fazla bilgi yok, gizemli eş ünlü isimlerin menajerliğini yapıyor.

JENNİFER LAWRENCE'NİN EŞİ COOKE MARONEY KİMDİR VE NERELİ?

Babası gibi sanatla uğraşan Cooke Maroney, New York Üniversitesi'nde sanat tarihi okudu, daha sonra da Gagaosian Galeri'de çalıştı. Hem ünlü isimlerin menajerliğini yapan Cooke Maroney aynı zamanda ABD'nin New York kentindeki Gladstone Galerisi'nin yöneticiliğini yapıyor.

Instagram hesabı korumalı olan Maroney'in hesabı ise gizli.

JENNİFER LAWRENCE KİMDİR?

Kentucky'de bulunan Kammerer Middle School ismindeki okulda okumuştur. Liseden 2 14 yaşında oyuncu olmaya karar verdiğinde ailesiyle birlikte bir yetenek avcısına başvurmuş, böylelikle 2006'da televizyon yapımlarıyla oyunculuk kariyerine başlamıştır.

2008'de Jason Freeland'in yönettiği Garden Party isimli filmde küçük bir rol oynadı. Aynı yıl Guillermo Arriaga'in yönettiği büyük bir yapım olan The Burning Plain'da Charlize Theron ve Kim Basinger birlikte oynadı. Bu rolüyle Venedik film festivalinde Marcello Mastroianni ödülünü aldı.

2009 yılında "The Beaver" filminde Mel Gibson ve Jodie Foster ile birlikte oynadı.2010 yılında başrol oynadığı Debra Granik'in yönettiği "Winter's Bone" isimli film Sundance Film Festivali'nde En İyi Film ödülünü aldı. Bu filmden sonra onunla karşılaşan Steven Spielberg'ün onu durdurup "Sen, o Jennifer Lawrence mısın?" diye sorduğu dilden dile dolaşıyor.

2011 yılında Jennifer Lawrence X-Men: First Class filminde şekil değiştiren karakter Mystique rolünde oynadı.

2012 yılında "Açlık Oyunları" filmi ile şöhrete kavuşan ardından rol aldığı "Silver Linings Playbook" (Umut Işığım)" filmindeki performansı ile en iyi kadın oyuncu Oscar ödülünü aldı.

Filmleri:

2006 – Company Town (Dizi)

2006 – Monk (Dizi)

2007 – Cold Case (Dizi)

2007 – Donald Gray Show (Dizi)

2007 – Not Another High School Show(Dizi)

2007-08 – Medium (Dizi)

2007-09 – Bill Engvall Show (Dizi)

2008 – Garden Party (Bahçe Partisi)

2008 – Poker House (Poker Evi)

2008 – Burning Plain (Aşk Ateşi)

2009 – Devil You Know

2010 – Winter's Bone (Gerçeğin Parçaları)

2011 – The Beaver

2011 – Like Crazy (Çılgınlar Gibi)

2011 – X-Men: First Class

2012 – House at the End of the Street (Sokağın Sonundaki Ev)

2012 – The Hunger Games (film) (Açlık Oyunları)

2012 – Silver Linings Playbook (Umut Işığım)

2013 – The Hunger Games: Catching Fire

2013 – American Hustle

2014 – X-Men: Days of Future Past

2015 - AÇLIK OYUNLARI ALAYCI KUŞ

2015 JOY

2017 UZAY YOLCULARI

2017 ANNE