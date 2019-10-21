Modeller mücadele etti Serdar Ortaç söyledi

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Merit Crystal Cove Hotel'de düzenlenen, Kıbrıs'ın en güzel top modelinin seçildiği gecede performans sergiledi. International Top Model Of North Cyprus Yarışması'nda dört şarkı seslendiren Ortaç, "Güzellerle birlikte harika bir gece" diyerek konuklarla hep bir ağızdan şarkılarını seslendirdi.Ortaç'ın da aralarında yer aldığı yarışma jürisinde Merit Hotelleri Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Özbaş, Yıldırım Mayruk, Yavuz Bingöl, Uğurkan Erez ve Deniz Akkaya da vardı. International Top Model Of North Cyprus'ta Avustralyalı Bardina Valentina birinci oldu. Polonya'dan Marsela Laskoska ikinci, Rus model Stiusareva Anastasia üçüncü top model seçildi.