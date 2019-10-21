Polemikte ikinci perde ‘hanımını sustur Berkay!’

Ünlü şarkıcı Berkay, Demet Akalın'la aralarında yaşanan, geçtiğimiz günlerde GÜNAYDIN'ın manşete taşıdığı kol saati krizi hakkında konuştu. Akalın'ın, Berkay'ın doğum yapan eşi Özlem Ada Şahin'e Rolex marka kol saati hediye ettiği, ancak saati sattığı için Akalın'la aralarının bozulduğu iddia edildi. Ünlü popçu, bu olayla ilgili şöyle konuştu: "Demet bizim ablamız. Huyudur. Sanırım 50 kere küsmüşüzdür. Küser, barışırız. Ama hediye, artık sahibine aittir. Arkasından koşmamak, kovalamamak lazım. Özlem de konuştu Demet'le. Kendisi 'Bana da hediye geliyor. Bazen büyük oluyor, ben de değiştiriyorum. Sıkıntı yok, değiştir' dedi." Berkay, gazetecilerin, "Akalın, telefon görüşmesi yok' diyor" sözlerine karşılık telefonunu çıkarıp Akalın'a attığı mesajı gösterdi.



'DEMET'E KIRGINIM'

Ünlü popçu sözlerine şöyle devam etti: "Olay 23-24 Temmuz'da oldu. Sonra konuştuk, konserine gittik. Ama şimdi haber oldu. Biz bu saatti değiştirmek istedik. Aldığı yer çok para isteyince, daha uygun bir yer bulduk ve saati oradan almak istedik. Hatta saat bizde yok, oraya bıraktık. Ayrıca dediğim gibi inisiyatif hediye edilen kişinindir. Neden uzadı bu kadar? Ben de Demet'e kırgınım. Benim karım ünlü değil, oyuncu değil. Onu bu işlerin içine çekmeyeceksiniz, konuşmayacaksınız. Bir sıkıntısı varsa sosyal medya üzerinden yazmasına gerek yok." Akalın ise Etiler Sahne İstanbul'daki performansı öncesi sert konuştu. Ünlü şarkıcı, "Berkay, hanımını sustursun. Bir kadın adamı vezir de eder, rezil de eder" dedi.



'BU BÜYÜK BAĞIŞ İÇİN SİZE MİNNETTARIZ'

BERKAY, İstanbul Vadi Açıkhava Konser Alanı'nda sevenleriyle buluştu. Konserin tüm geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada "Gelemeseniz bile bir bilet alarak siz de Mehmetçik Vakfı'na katkıda bulunabilirsiniz" diye çağrıda bulunan Berkay, "Konser öncesi 5 bin bilet satıldı. Sağ olsun eş-dost toplu bilet almış" dedi. Vakfın İstanbul Anadolu Yakası temsilcisi Ümit Yücekan, Berkay'ı kulisinde ziyaret ederek "Çok teşekkür ediyoruz. En büyük bağışlardan birini yapıyorsunuz, size minnettarız..." dedi.

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