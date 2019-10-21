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Ünlülerin modacısı ile evlendi! Gülnur Güneş ile Yiğit Doğan Çelik'in düğününde iş ve sanat camiası buluştu...

Modacı ile görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Önceki akşam Four Seasons'da gerçekleşen düğünle dünyaevine giren Gülnur Güneş ile iş adamı Yiğit Doğan Çelik çiftinin nikahı Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin kıydı. Kına gecesi günlerce konuşulan Gülnur Güneş'in düğünü de oldukça ses getirdi. Ünlü modecı Gülnur Güneş'i sanat camiasından dostları mutlu gününde yalnız bırakmadı. Siyaset, iş ve sanat dünyasının bir araya geldiği düğünde sahneye çıktı. Adeta ünlüler akını olan düğünde tam bir şıklık yarışı vardı. Gülnur Güneş'in düğününe katılanlar arasında , Danla Bilic, , , , gibi birçok ünlü isim vardı.

Giriş Tarihi: 21.10.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 10:31
Ünlülerin modacısı Gülnur Güneş ile Yiğit Doğan Çelik evlendi! Gülnur Güneş ile Yiğit Doğan Çelik'in düğününde iş ve sanat camiası buluştu...

Kına gecesi günlerce konuşulan 'in düğünü de oldukça ses getirdi. Ünlü modecı Gülnur Güneş'i sanat camiasından dostları mutlu gününde yalnız bırakmadı.

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Ünlülerin modacısı Gülnur Güneş ile Yiğit Doğan Çelik evlendi! Gülnur Güneş ile Yiğit Doğan Çelik'in düğününde iş ve sanat camiası buluştu...
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