Ünlülerin modacısı Gülnur Güneş ile Yiğit Doğan Çelik evlendi! Gülnur Güneş ile Yiğit Doğan Çelik'in düğününde iş ve sanat camiası buluştu...

Modacı Gülnur Güneş ile iş adamıYiğit Doğan Çelik görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Önceki akşam Four Seasons'da gerçekleşen düğünle dünyaevine giren Gülnur Güneş ile iş adamı Yiğit Doğan Çelik çiftinin nikahı Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin kıydı. Kına gecesi günlerce konuşulan Gülnur Güneş'in düğünü de oldukça ses getirdi. Ünlü modecı Gülnur Güneş'i sanat camiasından dostları mutlu gününde yalnız bırakmadı. Siyaset, iş ve sanat dünyasının bir araya geldiği düğünde Ebru Gündeş sahneye çıktı. Adeta ünlüler akını olan düğünde tam bir şıklık yarışı vardı. Gülnur Güneş'in düğününe katılanlar arasında Özge Ulusoy, Danla Bilic, Nur Yerlitaş, Şeyma Subaşı, Çağla Şikel, Hakan Akkaya gibi birçok ünlü isim vardı.
Giriş Tarihi: 21.10.2019 10:24Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 10:31
Kına gecesi günlerce konuşulan Gülnur Güneş'in düğünü de oldukça ses getirdi. Ünlü modecı Gülnur Güneş'i sanat camiasından dostları mutlu gününde yalnız bırakmadı.